Lajčák sa stretol s Pellegrinim: Výsledok je tajný, zahraničie lobuje, aby minister zostal

Miroslav Lajčák sa stretol s Petrom Pellegrinim krátko po pol dvanástej, pred stretnutím sa vyjadrovať nechcel. Odchádzajúci minister zahraničných vecí výsledok dnešného stretnutia však nekomentoval ani potom. Novinárom povedal, že sa vyjadrí až po utorkovom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom.

Pellegrini žiada Kisku, aby neprijal Lajčákovu demisiu

Predseda vlády Peter Pellegrini sa dnes stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Thomasom Gremingerom a takisto s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. „Pán minister Lajčák má aj naďalej moju plnú dôveru, pána prezidenta SR Andreja Kisku som požiadal, aby demisiu Miroslava Lajčáka neprijal,“ povedal P. Pellegrini.

Šéf OBSE si želá, aby Lajčák viedol slovenské predsedníctvo

Generálny tajomník OBSE Thomas Greminger si želá, aby slovenské predsedníctvo OBSE v budúcom roku viedol Miroslav Lajčák. Hovoril o tom s Pellegrinim (Smer-SD) na Úrade vlády SR pred tým, ako sa predseda vlády stretol s ministrom Lajčákom, ktorý podal demisiu.

Thomas Greminger a Miroslav Lajčák Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„OBSE potrebuje excelentné vedenie. Potrebujeme skúseného a rešpektovaného lídra. Želal by som si, aby sa Miroslava Lajčáka podarilo presvedčiť zostať a prevziať predsedníctvo. Na to, aby sme boli úspešní, potrebujeme odpovedať na výzvy, používať nástroje OBSE, potrebujeme niekoho jeho kalibru, rešpektovaného diplomata so skúsenosťami,“ povedal Greminger a poukázal na výzvy, ktoré pred organizáciou stoja. Spomenul napríklad situáciu na Ukrajine.

Žiadny diplomat nie je tak dobre pripravený

„Som si istý, že Slovensko má aj iných top diplomatov, ktorí by mohli robiť túto prácu. Ale žiadny nie je tak dobre pripravený ako Miroslav Lajčák. Nikto do toho neinvestoval toľko ako on,“ uviedol Greminger, podľa ktorého by bola škoda, keby Lajčák OBSE neviedol. Doplnil, že Lajčák do prípravy predsedníctva veľa investoval, Slovensko má podľa Gremingera veľmi dobré tímy. Po stretnutí s Gremingerom rokoval premiér aj s Lajčákom. Minister sa zatiaľ nechce vyjadrovať, svoj postoj povie po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré sa má uskutočniť v utorok. K rokovaniu s Lajčákom sa nevyjadril ani premiér.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Lajčák oznámil podanie demisie vo štvrtok. Dôvodom je nesúhlas časti koalície s migračným paktom OSN, na ktorého príprave sa podieľal. Premiér Pellegrini ešte v piatok vyhlásil, že sa bude snažiť Lajčáka presvedčiť, aby aj naďalej viedol rezort zahraničia. Stretnutie absolvovali až dnes, no ešte cez víkend spolu telefonovali. „Dúfam, že pán Lajčák svoju demisiu prehodnotí, pretože pred Slovenskom stoja ďalšie výzvy. Budeme predsedať napríklad významným inštitúciám a toto sú dôvody na to, aby pán minister povýšil záujmy krajiny nad svoje vlastné,“ povedal cez víkend premiér.

Lajčákova demisia stále nie je jasná

Či Lajčák svoju demisiu nakoniec stiahne, je v súčasnosti stále nejasné. Pellegrini sa dnes stretol aj so šéfom OBSE, ktorých situácia okolo Lajčáka takisto znepokojuje. Lajčáka čaká zajtra stretnutie s prezidentom Andrejom Kiskom. Miroslav Lajčák avizoval svoju možnú demisiu už niekoľko dní pred hlasovaním parlamentu. Poslanci nakoniec prijali uznesenie z dielne SNS a pakt odmietli. V piatok svoje slovo dodržal a podal demisiu do rúk prezidenta. Viacero politikov pritom považovalo jeho odchod za zbytočný.

Prezident Andrej Kiska v piatok uviedol, že je znepokojený vládnou krízou pre demisiu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Je presvedčený, že Slovensko by na konferencii v Marakéši malo mať zástupcu, ktorý bude tlmočiť názor parlamentu a vlády tak, ako sa to deje na každom významnom medzinárodnom podujatí, ako sú napríklad summit NATO alebo summit Európskej únie. Poslanci totiž schválili odmietavé uznesenie voči paktu, no nezakázali, aby niekto na konferenciu šiel.

Vládna strana Smer-SD verí, že Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) zostane na poste ministra zahraničných vecí. Na druhej strane podľa poslanca parlamentu Erika Tomáša musí Lajčák rešpektovať rozhodnutie parlamentu, ktorý prijal odmietavé stanovisko ku globálnemu kompaktu Organizácie Spojených národov o migrácii.