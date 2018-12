Vianočná partia šachu: Danko otvoril turnaj spolu s legendárnym Karpovom

"Som rád, že tu opäť môžem privítať pána Karpova. Vlani som v to ani nedúfal a o to viac som rád, že si vo svojom kalendári našiel čas aj tento rok. Je to veľká vzpruha, aby sme dostali šach viac medzi ľudí, aby sme naše deti, ale aj našich rovesníkov učili šachovej rozvahe a kombinácii. Šach je ideálna a dokonalá hra, ktorá dokáže mladých ľudí pripraviť na život a v konečnom dôsledku pomáha k zlepšeniu medziľudských vzťahov," povedal na otvorení turnaja Danko.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Šesťdesiatsedemročný Karpov, momentálne poslanec ruskej Dumy, je hlavná postava vianočného podujatia. V rokoch 1975 až 1985 bol majster sveta a v rokoch 1993 až 1999 bol majster sveta v šachu podľa Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE). Dvakrát obhájil titul proti Viktorovi Korčnému. V roku 1985 v súboji proti Garrimu Kasparovovi za stavu 5:3 sa predseda FIDE Campomanes zápas pre neúmernú dĺžku rozhodol zrušiť. Dôvodom bolo údajné vyčerpanie oboch hráčov, keďže zápas dosiahol rekordných 48 partií a trval päť mesiacov. Titul majstra sveta Karpov stratil až v opakovanom zápase s Kasparovom, ktorý sa konal v Moskve a prehral ho 11:13.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

"Chcem sa poďakovať predsedovi NR SR, že ma už druhýkrát pozval na Slovensko zúčastniť sa na turnaji. Všetci sme šťastní, pretože vytvárame dobrú tradíciu vianočných turnajov. V šachovom svete máme nového prezidenta, na prvom mieste máme vzdelanie detí a propagovanie šachu medzi mládežou. Taktiež aj šachové školy, ktoré by sa mali vytvárať na celom svete. Môžeme spolupracovať na spoločných projektoch," povedal Karpov.

Vianočný turnaj vznikol z iniciatívy predsedu NR SR Andreja Danka. Po roku si za šachovnice opäť sadli desiatky profesionálnych šachistov v štyroch kategóriách: deti, študenti, seniori, politici a známe osobnosti. Karpov, rovnako ako vlani, dozeral na turnaj a na záver si zmeria sily s absolútnym víťazom. V minulom ročníku takto proti sebe sedeli s víťazným tímom študentov.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Slávnostnou bodkou za podujatím bude odovzdanie trofeje, účastníckych pamätných listov a medailí, ako aj exhibičná simultánna hra, na ktorej si viaceré osobnosti naraz zahrajú s Karpovom. Medzi nimi by sa mali predstaviť napríklad úradujúci majster sveta v šachu do 18 rokov Viktor Gažík či politici Dušan Tittel a Tomáš Drucker. Vyvrcholenie akcie prebehne na Bratislavskom hrade.

V rámci návštevy legendárneho šachistu sa dopoludnia konalo aj slávnostné odovzdanie certifikátu čestného názvu škole na Černyševského ulici 8 v Bratislava - Základná škola Anatolija Karpova. "Veľký krok je, že pán Karpov súhlasil s tým, že od dnešného dňa bude jeho meno niesť škola na Černyševského ulici. Ako symbol toho, že Karpovovo myslenie a technika sa dostáva medzi našich mladých. To všetko pomôže k zlepšeniu kvality vzťahov medzi ľuďmi, ale aj k zlepšeniu myslenia mladých ľudí," dodal Danko.

Na organizácii turnaja sa podieľal Slovenský šachový zväz. "Som veľmi rád, že aj SŠZ môže prispieť ako partner podujatia, ktoré už získava svoju tradíciu. Šach spája ľudí, či sú to jednotlivci, kolektívy alebo národy. Pána Karpova poznám už 20 rokov, robí veľmi veľa pre mládež a je tútor množstva podujatí. Radi by sme išli v týchto šľapajach, zakladáme šachové akadémie a školy a budeme radi, keď sa rozšíria vzťahy s Ruskou šachovou federáciou," zdôraznil Gregor.