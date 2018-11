Ministerstvo zdravotníctva predstavilo nový plán pre nemocnice: Má zvýšiť ich kvalitu

Ministerstvo tvrdí, že plán stratifikácie je jednou z najzásadnejších zmien v oblasti lôžkovej zdravotnej starostlivosti za posledných 14 rokov. Pacient bude po novom liečený na miestach, kde mu dokážu poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň by mal v nemocnici stráviť menej času a po operácii sa bude doliečovať bližšie k svojmu bydlisku na reprofilizovaných lôžkach doliečovacej a následnej starostlivosti.

Bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti v nemocniciach sa bude od roku 2019 posudzovať prostredníctvom nových kritérií, napríklad aj cez mieru reoperácií a rehospitalizácií. Práve reoperácie a rehospitalizácie by mali vďaka stratifikácii v horizonte piatich rokov klesnúť v priemere o polovicu. "Pacient je pre nás na prvom mieste, a preto napríklad za každou jednou odvrátiteľnou reoperáciou treba vidieť konkrétny ľudský príbeh. Všetky kroky, ktoré robíme sú v prospech pacienta a pre jeho kvalitnejšiu liečbu, čím sa zníži aj počet odvrátiteľných úmrtí," uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana vysvetlil, že možnosť vyššej špecializácie nemocníc je jedným z cieľov pripravovaných zmien v rámci projektu. "Nemocnica sa bude môcť rozhodnúť, či dokáže splniť nastavené kritériá a vie zabezpečiť pacientom požadovanú kvalitu napríklad na oddelení gastroenterológie, a to prijatím špecialistu či investíciou do modernejšieho vybavenia a počtom úspešných intervencií. Prípadne si môže nemocnica povedať, že sa sústredí radšej na neurochirurgiu, kde už dobré výsledky má," priblížil.

Pri operáciách v oblasti brušnej dutiny by v budúcnosti malo, podľa nastaveného parametra, oddelenie ročne zoperovať minimálne 30 pacientov, ideálne 70 a viac pacientov. Dnes sú oddelenia, ktoré zoperujú za rok napríklad iba dvoch až piatich pacientov, ktorí potrebujú takúto operáciu. "Ak sa na oddelení robia dve operácie daného typu za rok, zdravotníci nemajú kde nabrať skúsenosti na komplikovanejšie prípady. Tie však nechýbajú lekárom, ktorí pracujú na oddelení, kde sa týchto zákrokov spraví ročne štyridsať," vysvetlila šéfka rezortu.

Svoju úlohu budú mať aj zdravotné poisťovne. Prezidentka Asociácie zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková prezradila, že poisťovne navýšia zazmluvnený počet operácií tým oddeleniam, ktoré sa nachádzajú v rovnakej spádovej oblasti, majú rovnakú špecializáciu, no navyše splnili nastavené kritériá kvality a bezpečnosti liečby. Zachovanie dostupnosti je podľa Kafkovej popri kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti jedným z kľúčových kritérií pripravovaných zmien.

Stratifikácia sľubuje aj zlepšenie podmienok na doliečovanie a následnú dlhodobú starostlivosť. V prípade, že to pacientov zdravotný stav umožní, previezť by ho mali do nemocnice v blízkosti jeho bydliska, kde bude doliečovaný na špecializovaných lôžkach určených výhradne na následnú starostlivosť.

Pomôcť by to malo napríklad pacientom po vážnejších operáciách. Tí často potrebujú na doliečenie týždne, ktoré im však nemocnica na akútnych lôžkach nemôže z kapacitných dôvodov, kvôli ďalším čakajúcim pacientom, zabezpečiť. Takíto pacienti sú potom prepúšťaní do domácej starostlivosti, kde chce MZ podporiť domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Následná starostlivosť by tak nemala ostať iba na rodinných príslušníkoch.

Nemocnice dostanú na prípravu pre nové kritériá podľa ministerstva dostatok času. Prvýkrát sa v praxi použijú v roku 2020, pričom ich postupný nábeh potrvá do roku 2021. Navrhované kritériá vypracovala odborná pracovná skupina zložená zo zástupcov MZ SR, Úradu vlády SR, zdravotných poisťovní Dôvera, Union a Všeobecnej zdravotnej poisťovne a expertov z medzinárodnej poradenskej spoločnosti The Boston Consulting Group.