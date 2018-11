OZ KOVO tvrdí, že návrh OĽaNO pri dôchodkovom veku je drahší ako zastropovanie

BRATISLAVA - Prijatie návrhu opozičného hnutia OĽaNO na úpravu dôchodkového veku by znamenalo vyššie náklady pre verejné financie, ako zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Tvrdí to Odborový zväz KOVO.

Parlament na aktuálnej schôdzi, ktorá štartuje v utorok, definitívne rozhodne o tom, či sa ústavne zastropuje dôchodkový vek na 64 rokov, ako to navrhuje koaličný Smer-SD. Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva ostatné strany, aby tento návrh nepodporili, pretože to bude znamenať obrovskú záťaž pre verejné financie. Podľa OZ KOVO by však väčšiu záťaž predstavoval návrh OĽaNO.

"Tento systém by bol určite oveľa drahší. Každý rok ide do dôchodku zhruba okolo 20.000 ľudí. Ak by platilo to, čo hovoril Igor Matovič, tak by sa počet dôchodcov zvýšil o 62.000 na 82.360. To je neudržateľné pre ekonomiku," poznamenal na tlačovej konferencii predseda OZ KOVO Emil Machyna, podľa ktorého by opatrenie Obyčajných prinieslo vyššie náklady pre verejné financie, ako zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov.

Machyna tiež doplnil, že OZ KOVO si je vedomé toho, že zavedenie dôchodkového stropu lacné nebude. "Ale rastie hrubý domáci produkt, produktivita práce, ľudia viac zarábajú a príjem do Sociálnej poisťovne bude vyšší," priblížil Machyna v súvislosti s financovaním zastropovania dôchodkového veku. Zároveň uviedol, že ak sa schváli dôchodkový strop, tak odborári budú presadzovať, aby sa znížila na polovicu sankcia za predčasný odchod do dôchodku. Podľa odborárov by ďalším riešením mohla byť aj zmena v oblasti dobrovoľného sporenia, teda napríklad v rámci tretieho piliera.

Machyna tiež odmieta vyjadrenia, že by sa s OĽaNO nechcel stretnúť tak, ako tvrdí Igor Matovič. "My sa snažíme komunikovať a nechceme do tohto vnášať veci, ktoré sú skôr politickým rivalstvom. Nejdeme do populistických vecí," dodal Machyna, ktorý verí, že sa nájde dosť hlasov v parlamente na zastropovanie dôchodkového veku.

OZ KOVO pritom naďalej zbiera podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda o stanovení hornej hranice veku odchodu do dôchodku na 64 rokov. Zatiaľ má vyzbieraných 227.000 podpisov, do konca tohto roka plánujú získať 350.000 potrebných na vyhlásenie referenda.