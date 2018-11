Kandidát na primátora Hlohovca napadol voľby, prehral len o 32 hlasov

HLOHOVEC – Výsledok volieb primátora v Hlohovci napadol na Ústavnom súde SR kandidát Oliver Pestún, ktorý získal len o 32 hlasov menej ako zvolený primátor Miroslav Kollár. Vyplýva to zo zverejnenej ústavnej sťažnosti.

Podľa zverejnených výsledkov volieb získal Miroslav Kollár 2 610 hlasov, druhý v poradí Oliver Pestún 2 578 hlasov. Kollár ešte v priebehu volebnej noci zverejnil vyhlásenie, v ktorom priznal prehru vo voľbách, konečný výsledok bol ale iný. Za nesprávne informácie sa neskôr ospravedlnil. Pestún uviedol ústavnému súdu aj túto skutočnosť.

„Sťažovateľ preto týmto napáda výsledok volieb, správnosť spočítania hlasovacích lístkov, ako aj posúdenie neplatných hlasovacích lístkov za platné a platných hlasovacích lístkov za neplatné jednotlivými okrskovými volebnými komisiami a žiada Ústavný súd SR o ich preverenie a prepočítanie, keďže existuje dôvodná pochybnosť o správnosti spočítania platných odovzdaných hlasov pre kandidátov na primátora mesta Hlohovec,“ píše sa v sťažnosti.

Podľa sťažovateľa je nezrovnalosť medzi oficiálnymi výsledkami volieb a medzi spočítaním zo strany volebného štábu jeho súpera. Ústavnému súdu navrhol vyhlásiť voľby primátora mesta Hlohovec za neplatné, ten musí o sťažnosti rozhodnúť do 90 dní.

Ústavný súd eviduje 89 sťažností

Ústavný súd (ÚS) SR eviduje 89 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konali 10. novembra. V 84 sťažnostiach sú navrhovateľmi fyzické osoby a v piatich prípadoch politické strany. "V predmetných sťažnostiach sa aktuálne vykonávajú procesné úkony nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci," informoval Tomáš Senaj z Kancelárie ÚS SR. Podľa zákona ÚS rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od jeho doručenia.

V siedmich sťažnostiach navrhovatelia namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora. Týka sa to miest Bratislava, Nováky, Hlohovec, Spišské Vlachy, Nemšová, Poltár a Čierna nad Tisou. Ďalších 36 sťažností sa vzťahuje na voľby starostov. Ide o obce Sliepkovce, Dolné Srnie, Želovce, Jablonka, Komjatice, Nižné Nemecké, Hriadky, Čierny Brod, Žehňa, Mlynky, Lysica, Tichý Potok, Ľuboriečka, Dolný Harmanec, Bžany, Ratková, Nandraž, Svinia, Prosačov, Diviaky nad Nitricou, Brzotín, Veľký Biel, Hrnčiarske Zalužany, Trnovec nad Váhom, Kaloša, Pavlovce nad Uhom, Jánovce, Lozorno, Markušovce, Haluzice, Rišňovce, Zombor, Švedlár, Kanianka a Bartošova Lehôtka.

V 30 prípadoch navrhovatelia vo všeobecnosti namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy miest a obcí. Ide o mestá Tornaľa a Púchov a obce Richnava, Prašník, Vrbnica, Dačov, Poriadie, Gemer, Vaďovce, Suchá Hora, Vyšný Orlík, Malčice, Zavar, Ondrejovce, Muránska Dlhá Lúka, Blatné Remety, Biel, Liptovské Revúce, Kamenín, Lutila, Liptovský Ján, Vlkanová, Uličské Krivé, Hranovnica, Parchovany, Osturňa, Plešivec, Hostišovce a Láb.

Ďalšie sťažnosti sa týkajú volieb poslancov mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev. Týka sa to miest Bratislava, Vysoké Tatry, Sládkovičovo, Tvrdošín a Trnava, mestskej časti Bratislava-Rača a obcí Ondrejovce, Bunkovce, Stará Myjava, Boliarov, Brzotín, Lipovec, Pečeňady, Dolná Streda a Lutila. V jednej sťažnosti navrhovateľ namieta postup predsedu volebnej komisie v obci Hrnčiarske Zalužany v súvislosti so späťvzatím kandidátnej listiny.