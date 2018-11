Dankova práca nemusí byť plagiát, hovorí Ján Turňa

BRATISLAVA - To, či je akákoľvek vedecká práca plagiátom, môže vysloviť len odborne zainteresovaná komisia. Uviedol to profesor z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Ján Turňa, ktorý má viac ako 30-ročné skúsenosti ako predseda rigoróznych komisií. Je tiež generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré predstavuje technickú jednotku, ktorá spracúva a uskladňuje záverečné práce.

V centre v súčasnosti realizujú projekt antiplagiátorského systému."Ukázanie väčšej či menšej zhody nie je dostatočným dôvodom na konštatovanie, či išlo o plagiát. Softvér len vyjadrí mieru zhody aj v členení štruktúry práce, či je to už v jej úvodnej časti, ktorá sa napríklad vždy zapodieva prehľadom súčasného stavu, niekedy sa označuje prehľad literatúry," vysvetlil Turňa.

Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií pripomenul, že klasické plagiátorstvo svoje zdroje zatajuje. "V prípade práce pána Danka sú zdroje uvedené. Čiže minimálne úmyslom nebolo ich zatajiť, ale naopak – uviesť ich. Môžeme diskutovať o tom, či bola použitá správna forma citovania," priblížil.

Turňa považuje za "nešťastné", keď hocikto bez bližších informácií robí závažné závery a zaťahuje svet výskumu a vzdelávania do politiky. Prílišné zdôrazňovanie niektorých aspektov je podľa jeho slov "jednoznačne skôr politicky účelové". Mieni, že keď niekto uviedol, že niekoľko strán je v zhode, naozaj by bolo zaujímavé vidieť celú prácu. "Pokiaľ sú v nej autonómne časti a komisia ich takto hodnotila, to že sa nájdu jednotlivé strany v zhode v podstate nie je dôvodom na to, aby niekto urobil záver, že ide o plagiát," dodal s tým, že si vie predstaviť, že aj práca, v ktorej sa nájde zhoda vo vysokých percentách, vie byť hodnotná, pokiaľ komisia konštatuje prínos autora. "Aj Nobelova cena bola neraz udelená za text, ktorý nepresiahol jednu stranu," zdôraznil.

Poukázal tiež na to, že niektoré vysoké školy či univerzity majú vnútorné pravidlo, že keď zhoda neprekročí 40 percent, tak prácu akceptujú. "Keď sa toto číslo prekročí, nie sú spokojné. V tomto smere je vždy určujúca komisia, podobne, ako je tomu pri súde. Napriek tomu, že niektorí právnici a experti na právo majú rôzne názory, vždy je v konečnom kroku najdôležitejšie rozhodnutie súdu," uviedol.

Mnohé zhody v prácach alebo nedodržanie všetkých zásad písania rigoróznych prác by sme podľa Turňu našli v prácach pracovníkov viacerých slovenských renomovaných inštitúcií. "Sú v mnohých inštitúciách, ale jednoducho by som si nikdy nedovolil povedať, že sú tam plagiátori. Uvedené nemení fakt, že proti plagiátorstvu musíme bojovať, ale nie so zatvorenými očami," dodal.

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) čelil v stredu v tajnom hlasovaní odvolávaniu pre kauzu okolo jeho rigoróznej práce. Vo funkcii zostane aj naďalej, pretože za jeho odvolanie hlasovalo len 61 zákonodarcov, proti bolo 26 a zdržal sa jeden poslanec. Danko sa na schôdzi obhajoval, trvá na tom, že na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici absolvoval všetko, odmieta, že by bol plagiátor. Priznal, že jeho rigorózna práca nie je vedecké dielo, ale taká ambícia pri takejto práci podľa neho ani nie je. Doplnil, že rigorózna komisia univerzity bez námietok uznala jeho skúšku.