Danko si stojí za svojím: SNS od zdanenia obchodných reťazcov neustúpi

BRATISLAVA - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko dnes po koaličnej rade vyhlásil, že od zdanenia veľkých nadnárodných spoločností neustúpi. Svoje stanovisko predostrel aj na dnešnej Koaličnej rade a opätovne vysvetlil dôvody tohto rozhodnutia. Podľa neho niektoré obchodné prirážky dosahujú 90 až 130 %, a tiež dosahujú dvojnásobné sumy ako v okolitých štátoch. To, že štát nemá príjem z dane z príjmov právnických osôb, je podľa Danka jeden z hlavných problémov.

Predseda SNS tiež kritizoval reklamu, ktorá tvrdí, že osobitný odvod zoberie ľuďom z peňaženky 84 eur, hoci reťazce podľa Danka navýšili ceny za posledný rok takmer o 5,4 %. "Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná má plnú podporu, a dnes môžem povedať, že aj koalície, na to, aby sme tento osobitný odvod ako systémový odvod dotiahli do úspešného konca," povedal.

"Práve týmto odvodom by sme chceli posilniť postavenie poľnohospodárov a postavenie potravinárov," uviedla ministerka Matečná. Podľa nej je možné, že koaliční partneri v druhom čítaní pozmeňovacími návrhmi upravia návrh zákona. Peniaze z odvodov budú spätne použité len do poľnohospodárstva a potravinárstva, do rizikového fondu na zmiernenie klimatických zmien a na podporu marketingu slovenských produktov, dodala.

"Rozhodne chcem odkázať každému, kto sa pokúša akýmkoľvek spôsobom kontaktovať zástupcov SNS, respektíve ich strašiť, že SNS zo zdanenia veľkých obchodných spoločností neustúpi," oznámil Danko s tým, že stanovisko k zavedeniu osobitného odvodu predostrel aj na dnešnej Koaličnej rade. "Ak si niekto myslí, že strašenie na moju osobu alebo na našich nominantov funguje, tak robí veľkú chybu a opak je pravdou. Ideme do tohto boja veľmi tvrdo a razantne," zdôraznil predseda NR SR.

Danko spresnil, že z osobitného odvodu očakáva štát vyše 100 miliónov eur. "Nech narazí, na čo chce," odpovedal Danko na otázku médií, či zákon nemôže naraziť na európsku legislatívu. "Ministerka Matečná má plnú podporu, a dnes môžem povedať aj koalície, na to, aby sme tento osobitný odvod ako systémový nástroj dotiahli do úspešného konca," povedal. Zákon podľa neho "naučí arogantných podnikateľov sa slušne správať voči Slovensku". "Dosiahneme tiež to, že budeme mať každoročne systémovú podporu pre našich potravinárov, pôdohospodárov a spracovateľov," dodal Danko. Otvorí sa podľa neho veľký priestor na posilnenie slovenskej prvovýroby.

Návrh na zavedenie osobitného odvodu obchodných reťazcov na októbrovej schôdzi poslanci posunuli do druhého čítania. Je však takmer isté, že ak návrh koaličnej SNS v parlamente prejde, bude pred definitívnym schválením zmenený. Úpravy totiž požadovala napríklad aj koaličná strana Most-Híd, ktorej sa nepáčilo, že by zavedenie odvodu mohlo poslať slovenských obchodníkov do straty a ohroziť tak napríklad existenciu malých obchodov na vidieku. Zmeny v druhom čítaní dnes pripustila aj ministerka Matečná.

Odvod podľa aktuálneho návrhu SNS majú platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 10 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v dvoch okresoch. Výška odvodu je stanovená na úrovni 2,5 % z čistého obratu. Predkladatelia podľa návrhu vypočítali, že výnos z tohto odvodu môže ročne celkovo dosiahnuť 150 mil. eur. Po odrátaní negatívneho vplyvu na daň z príjmov v sume 31,5 mil. eur tak čistý výnos z odvodu vypočítali na 118,5 mil. eur.

Z týchto peňazí sa má podľa materiálu financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov, ale tiež financovať analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom týchto produktov. V návrhu sa spomína tiež možná kompenzácia negatívnych vplyvov globálnych zmien počasia na poľnohospodársku prvovýrobu, či zriadenie a pravidelné financovanie fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve.