VIDEO Projekt obrnených transportérov 8x8 je dokončený, vozidlo sa bude volať Vydra

BRATISLAVA - Modernizačný projekt obrnených transportérov typu 8x8 je dokončený a na budúci týždeň minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predloží do medzirezortného pripomienkového konania informáciu o tomto projekte. Uviedli to dnes na tlačovom brífingu predstavitelia rezortu obrany s tým, že nové vozidlo, ktoré vyvíjal rezort v spolupráci s fínskou Patriou, sa bude volať Vydra.

Cena za jedno vozidlo nepresiahne podľa kompetentných sumu štyri milióny eur. Celkové náklady na projekt sú naplánované vo výške 417 miliónov eur. V nej sú započítané aj náklady na muníciu, výcvik, infraštruktúru či logistickú podporu.

"Vozidlo, ktoré je výsledkom medzinárodného slovensko-fínskeho vývoja, bude z väčšej časti vyrábané na Slovensku. Cena za jeden kus vozidla v rámci sériovej výroby aj so všetkými komponentmi nepresiahne 3,33 milióna eur bez DPH, čiže s daňou je to do štyroch miliónov eur. Na jeho výrobe sa môže podľa analýz podieľať až 16 firiem slovenského obranného priemyslu a jedna česká spoločnosť. A vďaka historicky najväčšej modernizácie pozemných síl, ak počítam aj výrobu samohybných kanónových húfnic Zuzana 2, môže vzniknúť až do 800 nových pracovných miest,” povedal na tlačovej konferencii minister Gajdoš.

Obrnený transportér má k dispozícií vonkajší pancier úrovne "Stanag 3", pričom s väčším by nebola zachovaná možnosť pohybu cez vodné prekážky. Ak vláda odsúhlasí odporúčanie ministerstva obrany, sériová výroba vozidiel môže byť spustená v roku 2019, pričom v tomto roku dostane rezort 13 nových vozidiel. Osemdesiatjeden kusov novej kolesovej techniky bude v prípade odobrenia postupne dodaných do roku 2024. Ministerstvo chce tiež navrhnúť, aby mohlo odkúpiť hotový prototyp v hodnote 5,8 milióna eur. Postupne vojakom pribudnú bojové vozidlá, veliteľské, ale aj zdravotnícke.

Ministerstvo obrany SR plánuje do roku 2024 obstarať do 81 kusov vozidiel Vydra, pričom celková suma za všetky vozidlá nepresiahne 417 miliónov eur. Táto suma už zahŕňa aj logistickú podporu (17 miliónov eur), muníciu (65 mililiónov eur), úpravu infraštruktúry (5 miliónov eur) a odkúpenie prototypu (5,8 milióna eur). Okrem vozidiel pribudne Ozbrojeným silám SR aj nová rádiolokačná technika, viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk či nadzvukové stíhačky F-16 Block 70/72.