Kotlebovci prvýkrát prehovorili o zákulisí tajných rokovaní: Hádky so SNS, boj za Ficov Ústavný súd

BRATISLAVA - Pred dvoma týždňami sa v parlamente viedla rozprava o zmene voľby ústavných sudcov. Zdá sa, že plán koalície nevyšiel. Za návrh mali zahlasovať aj kotlebovci, no na poslednú chvíľu zmenili názor. Krátko na to sa objavili informácie, že sa koalícia stretla za zavretými dvermi s Marianom Kotlebom. Líder ĽSNS o stretnutí hovoril v dezinformačnom rádiu Slobodný vysielač.

Pred dvoma týždňami bola na programe v parlamente zmena voľby ústaných sudcov. Návrh predkladal minister spravodlivosti Gábor Gál a koalícia potrebovala na schávlenie 90 hlasov. Potrebovali preto získať aj časť opozičných hlasov. Za návrh hlasovala strana Borisa Kollára a mala aj Kotlebova ĽSNS.

Po búrlivej diskusii, ktorej predmetom bol pozmeňovací návrh Roberta Madeja zo Smeru sa pristúpilo k hlasovaniu. Na prekvapenie všetkých návrh neprešiel. Aj keď sa koalícia uchýlila k tomu, že oslovila Mariana Kotlebu, aby s nimi zahlasovali. Aj keď ich často nazývajú fašistami a Danko dokonca vyvinul tvrdú iniciatívu proti extrémistom. Hrnko neskôr uviedol, že Kotleba prišiel za nimi a nie opačne.

Stretnutie v Dankovej kancelárii

O údajnom stretnutí informoval líder ĽSNS Marian Kotleba v dezinformačnom tádiu Slobodný vysielač. Uviedol, že za ním prišli líder SNS a podpredseda SNS Anton Hrnko a spýtali sa ho, za čo by podporil novelu ústavných sudcoch. Kotlebova povedal, že rokovanie prebiehalo v Dankovej kancelárie za prítomnosti Fica, Glváča a Bugára. Kotleba už predtým zdôraznil, že za to, že jeho strana za návrh nezahlasovala, môže konkrétne Andrej Danko. Podľa Kotlebu za ním Danko poslal Hrnka, ktorý mal zistiť, čo kotlebovci požadujú výmenou za svoje hlasy.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Prišiel za nami poslanec Hrnko z SNS s tým, že aké máme podmienky na to, aby sme to podporili,“ uviedol Kotleba s tým, že sa im pozdávala voľba 90-imi hlasmi a stanovil si podmienky. „Vek sudcu bude jasne ohraničený, čo bola druhá podmienka a tretia bola len symbolická. Predseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko stiahne z rokovania národnej rady svoju protislovenský návrh na uznesenie o definícii antisemitizmu,“ povedal Kotleba. Kotleba mal dostať prísľub, že Danko výmenou za ich hlasy stiahne z rokovania parlamentu uznesenie. Hrnko sa mal následne vrátiť s tým, že sa rozprával s Dankom, ktorý mal s podmienkami súhlasiť a svoje uznesenie stihnuť.

Nesplnili ste sľub, nedostanete hlasy

To sa však nestalo. Danko uznesenie nestiahol, preložil ho na novembrovú schôdzu. „Tesne pred hlasovaním zvolal Danko grémium, kde chodia viacerí členovia z každej strany. Za našu stranu som šiel ja ako predseda a Martin Beluský ako podpredseda strany. No a na grémiu Danko s hrdosťou v hlase oznámil, že vzhľadom na požiadavky z viacerých poslaneckých klubov presunie uznesenie o antisemitizme na november,“ uviedol s tým, že to nechali tak.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

ĽSNS to považovala za podraz a tak s koalíciou v rozhodujúcej chvíli nehlasovala, čo prekvapilo viacerých koaličných poslancov v pléne. Tesne pred kľúčovým hlasovaním si mal Danko pozvať Kotlebu k sebe do kancelárie s tým, že sa mu snažil vysvetliť, prečo nemôžu vyhovieť požiadavke jeho strany. „Hrnko prišiel za nami, že Danko nás prosí o stretnutie v kancelárii.“ To sa malo odohrať pred druhým pozmeňovákom.

„Nenašl sme zhodu. Nepochopil som ani po 10-ich minútách, preto je uznesenie o antisemitizme národnoštátnym záujmom,“ uviedol Kotleba. V miestnosti mali byť Martin Glváč a krátko po ňom aj poslanec Robert Fico. Prišiel aj Béla Bugár, ktorý sa zdržal krátko, vymenil si pár slov s Dankom a odišiel. „Keď som videl, že nechcú pochopiť, že naše požiadavky myslíme vážne, tak som odtiaľ odišiel,“ dodal Kotleba s tým, že koalícia vedela, že návrh nepodporia.

Matovič stretnutie potvrdil

O stretnutí a dohode koalície s kotlebovcami informovali po hlasovaní viacerí poslanci. Na svojom Facebooku to uviedla aj Natália Blahová z SaS. „Práve sa vrátili zo zákulisia Fico s Dankom a Kotlebom. Kolega Alojz Baránik to nazval korupčná prestávka. A teraz už môžeme hlasovať o ústavnom zákone,“ napísala.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Na Kotlebove slová v Slobodnom vysielači reagoval aj líder OĽaNO Igor Matovič. „Nerád, ale v tomto sa musím zastať kotlieb, keďže Hrnko zbabelo ako jeho kapitán, klame. Priestory klubu kotlieb sú v priamom susedstve vedľa našich dverí, videli sme na vlastné (zhrozené) oči, ako Hrnko v deň hlasovania úctivo klope na ich dvere a následne vchádza do ich poslaneckého klubu,“ napísal na sociálnej sieti.

Ako prebiehalo hlasovanie

Ešte o deviatej večer to vyzeralo tak, že schválenie návrhu je isté. Opozícia sa navážala do ministra spravodlivosti Gábora Gála i do Borisa Kollára a jeho strany, Gál útočil na kotlebovcov a koalícia sa zas sťažovala, že opozícii sa nedá vyhovieť. Pri konečnom hlasovaní o návrhu zmeny ústavy ako celku tak nakoniec nehlasovali nielen kotlebovci, ale ani strana Borisa Kollára.

Bez pozmeňujúceho návrhu Roberta Madeja bol návrh bezpredmetný a preto zaňho hlasovalo z 99 už len 55 poslancov. Návrh zákona tak nezískal potrebnú väčšinu a neprešiel. Podľa Jána Podmanického nenastal zmätok, šlo len o legislatívno-technický problém, ktorý Madej odstránil. Opozícia to ešte pre koncom hlasovania označila za novodobú noc dlhých nožov.