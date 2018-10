Zemanová podala trestné oznámenia v prípade ťažby štrku na Žitnom ostrove

"Pre Slovensko je zlou správou, ak sa Žitný ostrov nechráni, ale devastuje," uviedla. "Existuje podozrenie, že sa na tom niekto nezákonne obohacuje," uviedla. "Podala som aj podnet na Pôdohospodársku platobnú agentúru lebo je možné, že na tieto plochy mohli žiadať o podporu z priamych platieb na hospodárenie na ornej pôde," povedala.

Ako priblížil podpredseda SaS Ľubomír Galko, strana je za výstavbu akejkoľvek infraštruktúry, obchvatu, ktorý uľahčí život motoristom, ale kontrolné mechanizmy pri stavbách majú byť účinné a treba myslieť na ochranu našej prírody. "V demokratickej krajine štát nemá šliapať po zákonoch, ani firmy tak nesmú robiť a štát to nesmie tolerovať ani podporovať," povedal.

"Stavia sa tu obchvat, viaceré firmy pracujú pre štát a je tu podozrenie, že ťažia nezákonným spôsobom," uviedol s tým, že z vyťaženého štrku musia odvádzať peniaze štátu, čo podľa liberálov nerobia. "Firmy robia bez povolenia, bez toho, že by peniaze odvádzali," uviedol a dodal, že minister dopravy o prípade vie a nič s tým nerobí. dodal Galko.

SaS sa obáva znečistenia podzemných vôd najmä na Žitnom ostrove. Záujem o štrk na Žitnom ostrove podľa Zemanovej vedie k investorovi výstavby bratislavského obchvatu. „Chcú obísť zákon. Nám nejde o spomalenie výstavby diaľnice. Investor mal vedieť, že na výstavbu bude potrebovať štrk a mal si ho zabezpečiť. Chceme, aby ľudia mali informácie a vedeli, že zdravie nebude poškodzované takýmito činnosťami,“ zdôraznila Zemanová ešte 11. októbra na tlačovej besede.

Podľa nej sa z nekontrolovateľnej ťažby otvárajú veľké rany do podzemia Žitného ostrova. Podľa nej hrozí znečistenie naftou od mechanizmov počas ťažby. Rovnako existuje hrozba po skončení ťažby. „Tieto lokality sa totiž neskôr zavážajú niektorými látkami, ktoré môžu byť nebezpečné, alebo ornicou, kde sú pozostatky hnojenia. Je to nebezpečné,“ povedala. Podľa nej takzvaný lex Žitný ostrov napomáha chaosu a k takýmto konaniam. “Zmätok vyhovuje tým, ktorí majú ťažiť štrkopiesok na Žitnom ostrove. Nahráva to špekulantom. Správne orgány nebudú vedieť, ako to majú postihovať,“ dodala.