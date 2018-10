Maďarič opustil materskú loď, SNS mlčí: Koalícia stráca na sile, v hre je aj budúcnosť vlády

Nie je tajomstvom, že niekdajšia dvojka Smeru mala v posledných mesiacoch spory so šéfom Smeru Robertom Ficom. Koncom roka 2017 po predsedníctve strany oznámil, že ako podpredseda končí. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odstúpil aj z postu ministra kultúry. Smer ani väčšinu opozície jeho odchod neprekvapil. Bez neho má však koaličný trojlístok 76 poslancov a opiera sa tak o tesnú väčšinu hlasov. Opozícia nevylúčila možnosť, že budú iniciovať hlasovanie o vyslovení dôvery vláde.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Vzťahy Maďariča so Smerom škrípali dlhšie

Od svojej strany čakal po vražde Kuciaka viac. „Možno naivne, no čakal som na podobný krok zo strany vlády, ktorej som bol členom. Keď som po dvoch dňoch videl, že reakcie sú skôr opačné, akoby sa stala terčom zločinu vláda, a nie dvaja mladí ľudia. Rozhodol som sa, že odstúpim z funkcie ministra, do ktorého gescie nepriamo spadajú aj médiá,“ povedal pri svojom odchode exminister kultúry.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Včera oficiálne potvrdil aj svoj odchod zo Smeru a z koalície. Už dlhšie nesúhlasil s postupom strany, ktorej bol dlhodobo členom. Nehlasoval za smerácke návrhy a jeho sociálno-demokratické predstavy sa nezhodovali s predstavami ostatných. Spor mal dokonca aj inými členmi strany, napríklad s Miroslavom Čižom, ktorého prirovnal k Jakešovi.

Maďarič nechce byť zároveň súčasťou koalície, v ktorej má podľa neho hlavné slovo politik, ktorý si berie za vzor orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od Európskej únie. Myslel tým Danka. Líder SNS jeho odchod nekomentuje. Podľa Roberta Fica odišiel Maďarič už dávno.

Jeho odchod sme čakali

Opozíciu Maďaričov odchod neprekvapil. „Rešpektujeme rozhodnutie Mareka Maďariča. Jeho odchod zo Smeru aj z tejto vládnej koalície sme viac-menej očakávali,“ uviedla pre Topky predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.

Podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča ide o ranu týždňa pre Smer. „V utorok dostal Fico dve rany - dôchodky a voľbu sudcov ústavného súdu. Táto rana ho však zabolí najviac,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Podľa lídra hnutia Sme Rodina Borisa Kollára môže Maďaričov odchod spustiť lavínu, ktorú Smer nemusí predýchať. „Viete, to je taká prvá trhlinka v priehrade, ktorá môže roztrhnúť celú hrádzu,“ uviedol Kollár.

Smeru dochádza dych, koalícia sa rozkladá

Miroslav Beblavý rozhodnutia Maďariča odísť z koalície uvítal. „SPOLU - občianska demokracia víta každý odchod poslanca z rozkladajúcej sa koalície strán, ktoré dovolili únos vietnamského občana vládnym špeciálom, v ktorej šéf najsilnejšej strany je susedom Mariána Kočnera v Bašternákovom Bonaparte, a v ktorej chceli strany spolupracovať na rozvrate demokratického systému SR s fašistami,“ povedal Beblavý.

Zdroj: SITA/Marko Erd

„Rozhádaná vládna koalícia sa blíži k svojmu koncu a Marek Maďarič nechce byť pri tom,“ dodal predseda SPOLU. Progresívne Slovensko sa prikláňa k opozičnému názoru, že vládna koalícia stráca silu a čoraz väčšie rozpory si vyberajú svoju daň.

„Smeru dochádza dych, vidia to už aj jeho vlastní. Politická scéna potrebuje zásadnú obmenu,“ uviedol hovorca strany Progresívne Slovensko Ľubomír Ondrejkovič.

Poslanec SaS Jozef Rajtár na sociálnej sieti uviedol, že organizovaná skupina Smer-SD sa takisto postupne rozkladá. „Jej skutočný boss, Marian Kočner, je v base. Odchádza bývalý minister kultúry Maďarič. Kandidáti v mestách a obciach sa dištancujú od Smeru. Podpredseda a minister financií sa snaží utiecť do NBS. Jej predseda sa snaží (neúspešne) utiecť na ústavný súd,“ napísal s tým, že vládna strana, z ktorej sa vedenie snaží utiecť, už nemôže ďalej riadiť štát.

Visí budúcnosť vládnej koalície na vlásku?

Už dlhšie sa súčasná koalícia javí ako dosť nesúrodý útvar. Pri poslednom hlasovaní o zmene voľby ústavných sudcov sa spoliehali na stranu Mariana Kotlebu, čo sa im mierne vypomstilo. Fico to poprel a označil za demokratický akt.

Po odchode Maďariča má koaličný trojlístok 76 poslancov a je tesne nad hranicou. Stačil by odchod jedného poslanca, prišli by o nadpolovičnú väčšinu a v hre by zrejme boli aj vyslovenie nedôvery vlády.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Opozícia nepoprela, že takáto možnosť je v hre. „Nevylučujeme to,“ povedal pre Topky Richard Sulík. „Teraz je to predčasné, ale určite budeme premýšľať nad všetkými variantami, ktorými disponujeme,“ uviedol Kollár.

Maďarič cítil politickú zodpovednosť

Aj podľa politológa Radoslava Štefančíka sa dal odchod Maďariča očakávať a nie je žiadnym prekvapením. „Bývalý minister kultúry už dlhšiu dobu prezentoval odlišné predstavy o fungovaní demokracie na Slovensku, pričom to dával najavo nielen verbálne, ale trebárs aj pri hlasovaní v parlamente,“ povedal politológ. Dôvodov odchodu je však podľa Štefančíka určite viac, než len jeho nesúhlas so stranou či s tým, kam sa uberá Danková politika.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Ten podstatný je, že sa prestal zhodovať s politickou líniou súčasného straníckeho vedenia. Možno má v sebe trochu viac osobnej integrity a politicky možno cítil spoluzodpovednosť za všetko to zlo, ktoré sa tu nakopilo počas troch Ficových vlád,“ uviedl politológ. „A možno len pochopil, že loď s menom Smer sa potáca ku dnu a pomaly ju začínajú opúšťať jej pasažieri. Je lepšie urobiť to na začiatku, ako v momente, keď ju začnú opúšťať už aj potkany.“

Netreba z neho robiť hrdinu

Netreba však zabúdať, že jedným z hlavných ideológov strany bol práve Maďarič, bol jedným z najbližších spolupracovníkov Fica. „Bol bezprostredným svedkom všetkých afér smeráckych ministrov vo všetkých troch Ficových vládach. Takže určite z neho za jeho rozhodnutie netreba robiť hrdinu,“ dodal s tým, že exminister kultúry možno ešte stále veril, že aj Smer má šancu reformovať sa.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Po hlbokej frustrácii z núteného odchodu je však šéf strany Robert Fico opäť na koni a začína mátať slovenskú verejnosť svojim návratom. V takejto situácii nemá kritik vedenia šancu na ďalšie uplatnenie, preto je pochopiteľné, že zo strany odchádza.“

Podľa Štefančíka nemožno vylúčiť, že Maďarič v politike ostane, prípadne, že vstúpi do niektorej nedávno založenej strany s ľavicovým programom. „Ale nemožno vylúčiť ani odchod do politického dôchodku a návrat do kultúrnejšieho prostredia, než je slovenská politika.“

Mal odísť skôr

Odchod Maďariča očakával aj politológ Tomáš Koziak. „Bol skôr na odchode zo Smeru, než aby tam zotrval. Toto bola asi posledná kvapka. Dá sa veriť, že to bolo to Dankove vyhlásenie o autoritárskych režimoch,“ uviedol politológ.

„Z pohľadu Maďariča je to asi najsprávnejšie rozhodnutie, pokiaľ chce v politike ešte niekedy niečo urobiť. Čo by ale bolo ešte správnejšie, keby odišiel skôr. Mal mnoho príležitostí a dôvodov.,“ uviedol Koziak s tým, že Maďaričov pohár trpezlivosti pretiekol.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Čo bude Maďarič robiť ďalej, je podľa Koziaka ťažké povedať. „Musíme počkať, aj teraz bol veľmi zdržanlivý a máme veľmi málo informácií o tom, čo by chcel vo svojej budúcnosti robiť, či to bude spojené s politikou, alebo niečim iným. Pokiaľ by chcel pokračovať v politike, nemal by to veľmi jednoduché,“ povedal.

Na rozdiel od Štefančíka si nie je istý, či by ho niektorá z existujúcich strán prijala. „Jednak bol veľmi dlho spojený so stranou Smer a bol vo veľmi významných funkciách v strane. Toto im môže politickú budúcnosť skomplikovať."

Každý odchod poslanca z koalície je nepríjemný. Smer aj vládna koalícia bude podľa Koziaka oslabená. „Závisieť to bude aj od toho, či jej budú odchádzať ďalší poslanci. Keď sa oslabuje politická strana klesaním preferencií, často je to spojené aj s odchodom poslancov. Uvidíme, ako na tom bude Smer. Možno sa im podarí pre hlasovanie zabezpečiť poslancov z opozičných strán, ako napríklad v prípade troch nezaradených poslancov,“ dodal.