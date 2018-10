MIMORIADNA SPRÁVA Exminister Maďarič odchádza zo Smeru: Koalíciu už delí od zániku iba jeden hlas

VIDEO Tlačová beseda Smeru

Odchod Maďariča nemá vplyv na fungovanie koalície

„Nás toto rozhodnutie vôbec neprekvapuje, on odišiel už dávno. Teraz spravil len formálny akt,“ povedal Fico s tým, že Maďarič už často nehlasoval za ich návrhy. „Nemá to vplyv na fungovanie vládnej koalície,“ uviedol. „Chcem Marekovi Maďaričovi poďakovať za spoluprácu, sme si stále ľudsky blízki a ja rešpektujem jeho rozhodnutie. Želám mu v jeho pracovnom a osobnom živote len to najlepšie. Nemám veodmosť o tom, aký má zamer pokiaľ ide o politiku,“ dodal na adresu jeho odchodu.

Maďarič bude nezávislým poslancom

"Nechcem seba ani svojich kolegov v koalícii privádzať do situácie, keď ako koaličný poslanec nehlasujem za čoraz viac vládnych alebo koaličných návrhov. Nechcem byť zároveň súčasťou koalície, v ktorej má hlavné slovo politik, ktorý si berie za vzor orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od Európskej únie. Keďže strana Smer-SD je súčasťou vládnej koalície, rozhodol som sa vystúpiť aj z tejto politickej strany. V Národnej rade budem ďalej pôsobiť ako nezávislý poslanec," uviedol Maďarič.

Danko mlčí

Predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko sa k odchodu poslanca parlamentu Mareka Maďariča z vládnej koalície a zo Smeru-SD vyjadrovať nebude. Uviedol to Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Smeráci odchod zatiaľ nekomentujú

Predstavitelia Smeru-SD zatiaľ Maďaričov odchod komentovať nechcú. "Počujem to prvýkrát. Ak je to naozaj tak, musím si najskôr vypočuť dôvody, až potom to budem komentovať," povedal pred rokovaním predsedníctva Smeru-SD podpredseda strany Juraj Blanár.

O Maďaričovom odchode podľa svojich slov nevedel ani premiér Peter Pellegrini, údajne sa to dozvedel až od novinárov. Podpredseda Smeru-SD Peter Žiga zase povedal, aby si novinári počkali na tlačovú konferenciu po rokovaní straníckeho vedenia. Strana Smer-SD bude mať po Maďaričovom odchode v poslaneckom klube 48 členov, SNS 15 a Most-Híd 13. Trojkoalícia sa tak bude opierať o tesnú väčšinu 76 hlasov. Pravidelne s ňou však hlasujú aj traja poslanci Marček, Holubek, Šimkovičová.

Maďarič v Smere vzdoroval dlhšie

Maďarič tento týždeň ani nehlasoval za novelu Ústavy, ktorá mala oklieštiť právomoci prezidenta a umožniť Robertovi Ficovi dostať sa na Ústavný súd. Maďarič pôsobil v Smere od roku 2000 a o dva roky neskôr bol vedúcim mediálneho a tlačového oddelenia. O štyri roky neskôr sa stal podpredsedom strany.

Tejto funkcie sa vzdal oficiálne začiatkom decembra 2017 na sneme strany v Martine. Na tomto poste ho nahradil Richard Raši. Vo vláde Roberta Fica pôsobil ako minister kultúry dlhé kultúry, z tohto postu odišiel po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej v marci tohto roku.

Jeho náhradníčkou sa stala Ľubica Laššáková. Následne si začal uplatňovať svoj poslanecký mandát a stal sa rádovým členom Smeru. V minulosti bol práve Maďarič považovaný za dvojku v Smere a často sa o ňom hovorilo ako o nástupcovi Fica. Vo voľbách v roku 2016 dostal opäť dôveru a stal sa šéfom volebného tímu. Ich vzťahy sa začali postupne narúšať a jeho miesto postupne nahradil Erik Tomáš.