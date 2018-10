MIMORIADNA SPRÁVA Nové informácie v prípade vraždy Jána Kuciaka

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Zdá sa, že nitky v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vedú do Maďarska. Slovenským vyšetrovateľom sa dostali do hľadáčika dvaja maďarskí muži. Jeden z nich mal byť ten, u ktorého si objednali zbraň, ktorou zabili novinára a jeho priateľku.

Informáciu priniesol maďarský spravodajský portál HVG s odvolaním sa na správu tamojšej polície. Slovenskí vyšetrovatelia sa dostali na stopu dvom maďarským mužom. Od jedného z mužov mohli vykonávatelia skutku získať zbraň, ktorou zabili Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Na informáciu upozornil aj český web investigace.cz.

Zbraň zrejme pochádza z Maďarska

Maďarská polícia mala v súvislosti s týmito informáciami vykonať prehliadku niekoľkých podozrivých domov a bytov v Budapešti, v Kecskeméte a Zebegény. Na základe dokumentu sa policajti dostali k osobe bývajúcej v okolí Budapešti s iniciálami K. L. Muž mal predať údajnú vražednú zbraň, ktorou zabili Kuciaka a jeho priateľku, osobne priamo Tomášova Szabóovi.

Zdroj: Facebook/Pavla Holcová

Ten je obvinený v prípade dvojnásobnej vraždy, pričom mal práve on mal údajne strieľať. Zbraň si mali páchatelia zabezpečiť z Maďarska za 3000 eur od spomínaného muža. Vyplynúť to malo z výpovede jedného zo zadržaných. Slovenskí vyšetrovatelia ďalej prišli na to, že prvý podozrivý K. L. zo Zebegény mal komunikovať v čase vraždy s ďalším mužom s iniciálami K. I. R., o čom svedčia aj rôzne dátové záznamy o telekomunikačnej prevádzke, dvaja podozriví muži z Maďarska mali spolu telefonovať práve v čase vraždy Kuciaka, resp. tesne pred ňou.

Vraždená zbraň sa zatiaľ stále nenašla, polícia však zaistila viacero telefónov. Podozrivý Tomáš Szabó mal telefonovať s podozrivým K. L., pričom si mali dohadovať podrobnosti o predaji zbrane. Polícia preverí aj údaje GPS z ich vozidiel. Keďže nitky siahajú za hranice Slovenska, musel byť vydaný Európsky vyšetrovací príkaz, na základe ktorého zapojili slovenské úrady do spolupráce aj maďarskú políciu. Podľa informácií portálu boli dvaja maďarskí muži vypočúvaní dlhé hodiny. Keďže však neboli obvinení, považujú sa za svedkov. Oboch preto prepustili.