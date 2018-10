Veľkolepé otvorenie v Nitre: VIDEO Jaguar spustil výrobu, megainvestícia pre Slovensko

Spoločnosť Jaguar Land Rover vo štvrtok oficiálne otvorila svoj nový výrobný závod v Strategickom parku Nitra. Výrobu spúšťa po dvoch rokoch od začatia výstavby, základný kameň poklepala 13. septembra 2016. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 1500 ľudí, do konca budúceho roka by mala mať 2800 zamestnancov, informoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Alexander Wortberg. Celková výrobná kapacita predstavuje 150-tisíc automobilov ročne. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj premiér Peter Pellegrini.

Slovensko je atraktívnou lokalitou

Do výstavby automobilky britská spoločnosť investovala 1,4 miliardy eur, ďalších 129 miliónov eur poskytlo pre výstavbu závodu Slovensko ako štátnu pomoc. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo presvedčiť tohto veľkého globálneho hráča, aby svoju zatiaľ najväčšiu investíciu mimo domovskej krajiny umiestnil práve u nás,“ povedal Pellegrini. Poďakoval aj Robertovi Ficovi, Petrovi Kažimírovi, Viktorovi Stromčekovi a Petrovi Žigovi.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

„Je to dôkazom toho, že Slovensko má zdravé podnikateľské prostredie atraktívne pre významných svetových investorov. Vláda podporila investičnou pomocou tento projekt a som rád, že podporu odobrila pred pár dňami aj Európska komisia,“ povedal premiér s tým, že Jaguar zvažoval širokú škálu lokalít na celom svete. Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Andy Garth poukázal na fakt, že Spojené kráľovstvo je piaty najväčší obchodný partner Slovenska. „Dúfam, že vďaka tejto investícii sa môžeme rýchlo stať číslom štyri,“ povedal.

Začiatkom novej éry vo výrobe

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj hlavný výkonný riaditeľ JLR Ralf Speth. „Globálne podniky potrebujú globálnu výrobnú základňu. Zatiaľ čo srdce a duša spoločnosti Jaguar Land Rover zostávajú pevne zakotvené vo Veľkej Británii, rozširovanie na medzinárodnej úrovni len ďalej obohacuje a posilňuje naše podnikanie v Spojenom kráľovstve,“ povedal Speth.

Hlavný výskumný riaditeľ Jaguaru Ralf Speth Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

„Dnešné otvorenie nitrianskeho výrobného závodu novej generácie predstavuje pre Jaguar Land Rover začiatok novej éry vo výrobe. Je to najnovší míľnik v našom dlhodobom globalizačnom programe a vyvrcholenie štyroch rokov plánovania,“ povedal hlavný výkonný riaditeľ s tým, že vysoko technologicky vyspelý závod na Slovensku doplní a podporí firemné, výskumné a vývojové aj inžinierske funkcie so sídlom vo Veľkej Británii.

Riaditeľ Jaguaru plánuje ďalší model

Výstavbu závodu v Nitre pripravovala spoločnosť Jaguar Land Rover štyri roky, samotná výstavba sa začala v septembri 2016. Nová prevádzka sa rozkladá na ploche 300-tisíc metrov štvorcových. Prvým vyrábaným modelom je Land Rover Discovery, ktorý bude automobilka vyrábať výlučne v Nitre. „Ďalší model plánuje v horizonte nasledujúcich dvoch rokov, zatiaľ ho nebudeme špecifikovať,“ povedal Wortberg. Vozidlá vyrábané v Nitre budú smerovať do viac ako 170 krajín. Spoločnosť plánuje tri štvrtiny produkcie exportovať železničnou dopravou, zvyšok nákladnou cestnou dopravou.

Prevádzkový riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia Alexander Wortberg Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Spoločnosť je pripravená aj na ďalšie rozširovanie svojej prevádzky v Nitre. „Našu kapacitu vieme zdvojnásobiť na 300-tisíc automobilov ročne, ak to situácia na trhu umožní. Začali sme už so žiadosťami o povolenie na rozšírenie fabriky, aby sme vedeli rýchlo reagovať v prípade potreby. Rozhodnutie o rozšírení kapacít sme však zatiaľ neprijali,“ zdôraznil Wortberg.

Investícia na Slovensku bola súčasťou stratégie

Rozhodnutie investovať na Slovensku je podľa neho súčasťou širšej stratégie, ktorá bola prijatá pred referendom o brexite a súčasná situácia neovplyvňuje plány automobilky na Slovensku. „Je dôležité, aby zostal otvorený trh, ktorý je nastavený dobre, aby zostali podmienky nezmenené. Tvrdý brexit nám môže spôsobiť veľké problémy. Máme komponenty, ktoré dovážame z Veľkej Británie. Pripravujeme sa na rôzne scenáre, aby bola ich dodávka plynule zabezpečená.“

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Jaguar Land Rover bude okrem svojich dodávateľov z Veľkej Británie využívať aj lokálnych dodávateľov. Tí v súčasnosti dodávajú napríklad sedadlá do áut. „Počet lokálnych komponentov vyrábaných na Slovensku je 22-tisíc. Toto číslo je vysoké a my ho chceme udržať a časom aj zvyšovať. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme prišli na Slovensko, je to, že je tu veľmi dobre vyvinuté celé zázemie pre automobilový priemysel a týka sa to aj dodávateľov,“ zhodnotil Wortberg.

Jaguar bude zamestnávať takmer tritisíc ľudí

Prvá britská automobilka na Slovensku začína výrobu jednou zmenou. V novembri sa začne nábor ďalších 850 zamestnancov, ktorých bude firma potrebovať pre druhú zmenu, vďaka ktorej sa podarí dosiahnuť ročnú produkciu 150-tisíc automobilov. Dvojzmenná prevádzka bude realitou do konca roka 2019. Cieľový počet zamestnancov automobilky je 2 800. „Tento počet by sme chceli dosiahnuť v priebehu nasledujúcich rokov,“ povedal Wortberg. Model Land Rover Discovery sa zatiaľ vyrába aj vo Veľkej Británii, postupne sa však jeho produkcia presunie len do Nitry.

Zdroj: SITA/Martin Havran

Z takmer 1 500 zamestnancov pracuje 350 v administratíve, ostatní vo výrobe. Jedenásť percent zamestnancov bolo predtým nezamestnaných a do Jaguaru prišli vďaka spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Agentúrnych pracovníkov automobilka nezamestnáva. Firma je schopná rozšíriť svoju produkciu na 300-tisíc vozidiel ročne. Ďalšie plány na rozšírenie závodu budú závisieť od globálneho automobilového prostredia. „Začali sme už so žiadosťami o povolenia, aby sme v prípade, že sa takéto rozhodnutie prijme, boli pripravení,“ podotkol Wortberg.

Férový zamestnávateľ

Spolu 7,5 milióna eur investovala automobilka do Tréningovej akadémie, ktorá zabezpečuje 12-týždňový tréningový program pre všetkých zamestnancov vo výrobe. Pred niekoľkými dňami sa vedenie Jaguaru Land Rover dohodlo s odborármi na kolektívnej zmluve. Podľa Wortberga boli niekoľkomesačné rokovania konštruktívne a podarilo sa dospieť k férovej dohode, ktorá zahŕňa výrazné zvýšenie platov až do desiatich percent. „Je pre nás dôležité, aby sme boli férovým zamestnávateľom,“ zdôraznil prevádzkový riaditeľ.

Zdroj: SITA/Martin Havran

Rozhodnutie o brexite podľa Wortberga plány spoločnosti v Nitre nijakým spôsobom nezmenilo. Ako podotkol, rozhodnutie prísť investovať na Slovensko padlo ešte predtým, ako sa rozhodlo o brexite. „Otvorenie výrobného závodu v Nitre je súčasťou nášho dlhodobého globalizačného plánu. Pre nás je dôležité, aby neprišlo k tvrdému brexitu, pretože to môže spôsobiť veľké náklady našej spoločnosti,“ uviedol Wortberg.

Od začiatku roka 2018 predal Jaguar Land Rover v Európe viac ako 94-tisíc vozidiel. Má takmer 800 predajcov v 42 krajinách. Jaguar Land Rover je najväčším automobilovým výrobcom vo Veľkej Británii, vyrába dve ikonické britské značky vozidiel: Land Rover, svetovú vedúcu značku vozidiel s pohonom všetkých kolies; a Jaguar, jednu z najvýraznejších svetových značiek luxusných a športových automobilov.

Spustenie výroby pozitívne ovplyvní rast ekonomiky

Spustenie štandardnej výroby v novej automobilke Jaguar Land Rover pri Nitre pozitívne ovplyvní rast ekonomiky, ale aj vývoj na trhu práce. Očakávajú to analytici. Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej bude posun vidieť v priemyselnej výrobe aj v exportoch, keďže väčšina vyrobených áut pôjde na vývoz. „Vplyv bude pravdepodobne rozložený v čase, keďže výroba bude nabiehať postupne, až pokiaľ v prvej fáze nedosiahne 150-tisíc vozidiel. Značná je aj celková investícia, ktorá predstavuje približne 1,7 % očakávaného hrubého domáceho produktu (HDP) na tento rok, aj keď, samozrejme, bola rozložená na dlhšie časové obdobie predtým,“ konštatuje Muchová.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky v najbližších rokoch, i vďaka novej automobilke, predpokladajú aj analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií. Podľa nich by mal v budúcom roku rast HDP zrýchliť na 4,5 % vďaka exportu automobilového priemyslu. „Export zrýchľuje vďaka automobilovému priemyslu, kde sa prejavuje nábeh novej produkcie vo Volkswagene. Prudkému nárastu investícií výrazne napomáha aj investícia v JLR, ako aj akcelerácia verejných investícií, najmä samospráv,“ priblížil IFP v septembrovej makroprognóze.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Pozitívne očakávania má aj Národná banka Slovenska, podľa ktorej by mal rast ekonomiky v budúcom roku dosiahnuť rovnako 4,5 %, pričom tiež očakáva, že export by mal profitovať z nábehu výroby v automobilovom priemysle. „Rozšírené produkčné kapacity v automobilovom priemysle potiahnu exportnú výkonnosť spolu s rastom zahraničného dopytu. Tento vývoj by mal pokračovať ešte aj v budúcom roku, keď sa očakáva kulminácia efektu nábehu novej automobilky, ktorá by mala zvýšiť hospodársky rast,“ predpokladá tiež NBS. Výroba dopravných prostriedkov patrí k hlavným ťahúňom slovenského priemyslu.