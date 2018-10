Naštvaný poslanec SMERu o svojej diplomovke: VIDEO Bol by som k***t, ak by som ju písal sám!

BRATISLAVA - Už niekoľko týždňov sa rieši stratená rigorózna práca Andreja Danka, ktorú nechce ukázať verejnosti. Nie je však jediný, pri kom sa vynárajú nejasnosti okolo nadobudnutia titulu. Do redakcie nám prišiel tip s videom, na ktorom má byť hlas Dušana Bublavého, poslanca strany SMER-SD. Nahrávka je plná vulgarizmov.

Poslanec za stranu SMER-SD, Dušan Bublavý, študoval na Dubnickom technologickom inštitúte. "V nedeľu ma doma navštívil pán poslanec Bublavý a ja som si celý rozhovor nahral. Opisuje aj to, ako získal titul," napísal čitateľ.

Z nahrávky vyplýva, že poslanec je z otázok nervózny, čo dáva najavo aj vulgárnym slovníkom a nadávkami svoju poslucháčovi. Priznáva, že ak by s ním do školy nechodila jeho manželka, titul by nezískal.

hovorí Bublavý.povedal ďalej Bublavý.

S prosbou o reakciu sme oslovili aj priamo poslanca. "Prebehol súkromný rozhovor, nevedel som, že som nahrávaný. Z mojej strany boli použité aj vulgarizmy, ale opakujem, bol to dôverný rozhovor. Bol na mňa vyvíjaný tlak od dotyčného," povedal pre Topky Bublavý.

Pýtali sme sa aj na to, či mu jeho diplomovú prácu napísala manželka alebo ju písal sám. "Ona mi ju len prepísala. Je majsterkou sveta v písaní na stroji, myslím, že ju nikto neprekonal. Čo som si mal niekoho najať? Mám šikovnú manželku," dodal poslanec.