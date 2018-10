Platy štátnych zamestnancov sa zlepšia: Finančný výbor súhlasí s úpravou tabuliek

Výbor zároveň schválil pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža (SNS), na základe ktorého sa novela zákona bude vzťahovať aj na zamestnancov Kancelárie NR SR a Kancelárie verejného ochrancu práv.

Poslanec Igor Federič (Smer-SD) navrhol v tejto súvislosti v zákone o cestovných náhradách novelizovať náhradu výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania dieťaťa týchto zamestnancov vyslaných do cudziny. Členovia finančného výboru schválili aj tento pozmeňujúci návrh. Zároveň odobrili aj návrh na posunutie účinnosti zriadenia registra štátnozamestnaneckých miest a registra štátnych zamestnancov a ustanovili ich zriadenie od 1. augusta 2021.

Vládnym návrhom sa odstraňuje dlhoročný problém s existenciou čoraz väčšieho počtu platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy. "Platové tarify sa zvýšia všetkým zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaným podľa navrhnutej stupnice platových taríf, pričom pozitívny vplyv na túto skupinu zamestnancov predstavuje aj navrhované zvýšenie počtu rokov započítavanej praxe zamestnanca nad rámec doterajšej právnej úpravy, teda z 32 na 40 rokov započítanej praxe zamestnanca," uvádza sa v návrhu.

Prijatím legislatívy sa zlúčia niektoré tabuľky, konkrétne zamestnanci zaradení do základnej stupnice, do osobitnej stupnice a zdravotnícki zamestnanci budú odmeňovaní podľa jednotnej tabuľky. Táto sa bude používať aj pre výpočet tarifného platu zamestnancov v zahraničí, pričom konkrétna platová tarifa bude vynásobená objektivizovaným platovým koeficientom.

Zníži sa aj počet platových tried, a to zo súčasných 14 na 11, pričom sa zlučuje prvých šesť platových tried do troch so súčasným zohľadnením kvalifikačných predpokladov ustanovených pre jednotlivé platové triedy.

Nová základná tabuľka sa nevzťahuje na pedagogických a odborných zamestnancov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých a vývojových zamestnancov. V prípade týchto skupín ministerstvo školstva navrhlo naďalej ponechať dve platové tabuľky. Podľa jednej budú odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci, druhá tabuľka určuje osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. "Táto stupnica platových taríf je výsledkom začlenenia výskumných a vývojových zamestnancov do osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl," konštatuje návrh.

Najdôležitejšou zmenou je, že všetky platové tarify budú nad úrovňou minimálnej mzdy, a teda má reálne dôjsť k zvýšeniu platu každého zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme. V priemere majú stúpnuť platy o 10 %, pričom zmeny v odmeňovaní sa majú dotknúť približne 229.000 zamestnancov. Finančne by si mali polepšiť nielen štátni úradníci, ale napríklad aj zamestnanci domovov sociálnych služieb, opatrovateľky, ošetrovateľky.