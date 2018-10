Pellegrini sa zastal Laššákovej: Je to osoba na správnom mieste

Napriek tomu, že ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) je vo funkcii len šesť mesiacov, musela sa vysporiadať s mnohými nie ľahkými situáciami, povedal médiám po dnešnej návšteve Ministerstva kultúry (MK) SR premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Ministerke Pellegrini podľa vlastných slov pri nástupe do funkcie nezávidel. Ministerka kultúry chce okrem iného v blízkej budúcnosti zrýchliť rekonštrukciu Krásnej Hôrky, sídla Slovenskej národnej galérie a zlepšiť tok eurofondov do rezortu kultúry.

Ako dodal na adresu Laššákovej, „ukazuje sa každodennou prácou, a poctivou prácou, a každodennými krokmi, že je osoba na správnom mieste". Pellegrini novinárov popri hodnotení práce rezortu a jeho budúcich cieľoch zároveň uistil, že ministerstvo kultúry ani vláda nepríjmu žiadnu legislatívu, ktorá by zasiahla do slobody slova novinárov a obmedzila by ich prácu. "Vláda pod mojim vedením a ministerstvo kultúry pod vedením pani ministerky nepripraví žiadnu legislatívu, ktorá by výrazným spôsobom mohla zasiahnuť do slobody práce našich novinárov, do slobody prejavu slova v Slovenskej republike," uviedol s tým, že verí, že SR bude patriť ku krajinám, ktoré budú v týchto oblastiach vysoko hodnotené.

Predseda vlády dnes v sídle MK SR hovoril s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou o prioritách rezortu na najbližšie obdobie. Išlo o jeho ďalšiu zo série návštev jednotlivých rezortov. Za prvých šesť mesiacov na poste riešila podľa Pellegriniho ministerka zložitú situáciu v Slovenskom národnom divadle (SND). Pellegriniho teší, že SND začalo úspešne novú 99. sezónu, pričom v prípade potreby sú tak MK SR, ako aj vláda pripravené SND pomôcť finančne, povedal predseda vlády.

Obaja politici hovorili aj o dvoch veľkých projektoch rekonštrukcií v kultúre, a to o rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka, ktorý spravuje Slovenské národné múzeum (SNM) a bratislavského sídla Slovenskej národnej galérie (SNG). Podľa Pellegriniho v prípade oboch musí nastať zásadnejší progres, rekonštrukcie idú pomalšie, ako sa očakávalo, a ministerka už preto zriadila expertné skupiny. Premiér očakáva, že v krátkom čase ministerka predstaví riešenie ako ďalej v prípade Krásnej Hôrky tak, aby do konca volebného obdobia tejto vlády bol presný plán rekonštrukcie. Spokojný však je s budovaním Múzea holokaustu v Seredi, ktoré patrí pod SNM – Múzeum židovskej kultúry a SNM – Múzea slovenských národných rád, a tiež plánmi na dobudovanie a obnovu expozície venovanej Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Očakáva i viac aktivít v oblasti čerpania eurofondov a vyzval rezort na tomto cieli intenzívnejšie pracovať. Ak to podľa Pellegriniho bude potrebné, tak aby vyvodili aj osobnú zodpovednosť. Ministerka ho podľa jeho slov ubezpečila, že urobí kroky na nápravu tak, aby sa čerpanie európskych zdrojov zlepšilo.

Premiéra v neposlednom rade teší väčšia podpora regionálnej kultúre. Poďakoval ministerke za podporu slovenského folklóru, na ktorú má byť už na budúci rok vypísaná dotačná schéma. Dotácie v celkovej výške 2 milióny eur určené na tento účel by sa mohli podľa Pellegriniho zdvojnásobiť na štyri milióny. Ako podotkol, nechce, aby si verejnosť myslela, že sa chcú venovať iba tradičnej kultúre. Rovnako dôležité sú všetky oblasti kultúry, tradičná i súčasná, tak štátom podporovaná, ako aj nezávislá, dodal na brífingu s tým, že politici program kultúrnych inštitúcií neovplyvňujú, kultúra je nezávislá.

V prípade SND, keď uprostred leta ministerka odvolala generálneho riaditeľa Mariána Chudovského a nahradila ho dočasným šéfom Vladimírom Antalom, bol „najvyšší čas zakročiť, prikrývali sa perinou, na ktorú nemali“, konštatovala Laššáková po stretnutí s premiérom. Pripomenula, že kritiku za hospodárenie na našej prvej scéne vyslovil v minulosti aj jej predchodca Marek Maďarič. Doplnila, že SND bez problémov otvorilo novú sezónu. Súčasnému dočasnému generálnemu riaditeľovi Antalovi chce dať čas do konca januára, až potom, po jeho krokoch a výsledkoch sa rozhodne ako ďalej, či ostane, alebo nie, povedala novinárom ministerka Laššáková.

Pripomenula, že na rekonštrukciu Krásnej Hôrky sa zatiaľ minuli peniaze z poistky. Pripravuje sa zmluva so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá prinesie možnosť pre študentov, projektantov zapojiť sa do projektu obnovy hradu. O spolupráci s STU chce podrobne informovať o pár dní. V prípade obnovy a rekonštrukcie SNG ide o financie navyše a časové zdržanie spôsobené neočakávanými udalosťami, ako je prepadnutie bagra do podzemných priestorov a ďalšie nepredvídateľné udalosti, ktoré prináša každá stavba. Financie vyčlenené pre SNG minulý rok sa tak presunuli do tohto roka a na budúci rok je zas o to menší rozpočet rezortu. Regionálna kultúra potrebuje podľa Laššákovej injekcie a jej rozvoju sa chce venovať v špeciálnej stratégii. Za pol roka vo funkcii mala 140 výjazdov do regiónov. Bola by tiež rada, ak by pomoc folklóru bola pevne zakotvená.

Ľubica Laššáková stojí na čele MK SR od 22. marca tohto roka. Ministerkou sa stala po odchode Mareka Maďariča, ktorý 28. februára oznámil, že podáva demisiu v reakcii na vraždu investigatívneho novinára Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Laššáková na post nastúpila po demisii vlády Roberta Fica a jej následnej rekonštrukcii už pod vedením Petra Pellegriniho. Do čela MK SR prišla z postu krajskej podpredsedníčky Smer-SD v Banskej Bystrici. Pre jej vyjadrenia tesne pred nástupom do funkcie, najmä o tom, že tretí sektor je „príliš bohatý“ a že jeho zdroje pochádzajú zo „zaoceánskych peňazí“, keď narážala na možný vplyv Georgea Sorosa, sa hneď pri svojom nástupe stala terčom kritiky. Svoje slová odvolala s tým, že ju mrzia. Napriek tomu množstvo predstaviteľov kultúrnej obce chcelo jej demisiu, a to nielen pre spomínané vyjadrenia, no podľa umelcov aj pre nedostatok odbornosti. S touto požiadavkou sa iniciatíva Kultúrny reparát obrátila aj na premiéra. Pellegrini však aktivistom, umelcom i verejnosti odkázal, že ministerka má dostať šancu a dokázať v praxi svoje kvality.