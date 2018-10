Vláda stále netuší, čo robiť s rómskymi deťmi: Je to nezodpovedné, tvrdí expert Pollák

"Sme dávno v druhej polovici volebného obdobia, o chvíľu máme nové voľby a s hrôzou pozorujem, že vláda stále ani netuší, čo má v oblasti rómskej problematiky urobiť. Stále sa len rozprávajú, dávajú vyhlásenia, no nič sa nedeje. Zároveň nemáme prehľad v oblasti financií," vyjadril sa k spoločnému vyhláseniu k desegregácii vzdelávacieho systému SR, ktoré dnes podpísali verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová. Upozorňujú v ňom na nedostatky vo vzdelávacom systéme, pripomínajú vláde SR jej záväzky z programového vyhlásenia v tejto oblasti a navrhujú opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu.

Ako ďalej informoval hovorca OĽANO Matúš Bystriansky, bývalý splnomocnenec žiada vládu, aby verejnosti predstavila, koľko peňazí sa doposiaľ minulo a na aké aktivity. "Žiadam, aby vystavili odpočet, čo sa stalo s 380 miliónmi eur, ktoré po mojom pôsobení zostali na úrade splnomocnenca vlády SR. Kam tieto peniaze išli? Komu pomohli? Ľudia v teréne mi hovoria, že ani Rómom, ani majorite, a ani Slovensku nepomohli. Svojou neschopnosťou a nečinnosťou nahrávajú extrémistom, v lokalitách s vyššou koncentráciou Rómov extrémizmus silnie," konštatoval Pollák.

Podľa neho je zlyhaním tejto vlády, že po dva a pol roku vládnutia sa chvália tým, čo chcú urobiť, nie tým, čo urobili. "Z toho vyplýva, že veľa peňazí už minuli, situácia sa zhoršila a problémy nechali ďalšej vláde," doplnil.

Zo Spoločného vyhlásenia k desegregácii vzdelávacieho systému SR vyplýva, že je potrebné čím skôr prijať opatrenia na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky pre deti minimálne rok pred nástupom do školy. Signatári navrhujú zmeniť systém psychologického a špeciálneho pedagogického testovania a tiež upraviť spôsob získavania informovaného súhlasu pri zaraďovaní detí do špeciálnych tried a škôl ako aj pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou školskej integrácie v bežnom vzdelávacom prúde. Podľa nich by pomôcť mala aj zmena pri zriaďovaní školských obvodov, ktorá by podporovala integráciu všetkých žiakov. V rámci stredoškolského vzdelávania signatári navrhujú sprístupniť dvojročné učebné odbory stredných odborných škôl aj absolventom špeciálnych tried a škôl, aby mohli nadobudnúť odbornú kvalifikáciu pre uplatnenie sa na trhu práce.