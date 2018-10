Dočkajú sa umelecké školy dotácií? Ministerstvo by na to malo mať peniaze, tvrdí Laššáková

Ľubica Laššáková

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry by malo mať peniaze na to, aby mohlo dotovať tri verejné umelecké školy. Na rokovaní parlamentného kultúrneho výboru to povedala ministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD).