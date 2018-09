SAV vyzýva ministerku Lubyovú aby predložila list z prokuratúry: Myslí si, že zavádza

"Domnievame sa, že ministerstvo si vyjadrenie prokuratúry prispôsobilo a interpretovalo účelovo. Z listu GP, ktorý len v pondelok ráno SAV dostala, jednoznačne vyplýva, že prokurátor konštatuje prieťahy v konaní ministerstva," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Zároveň podľa jeho ďalších slov prokurátor SAV informuje, že ministerstvo upozornil, aby urýchlene rozhodlo o zápise SAV do registra. Preto sa v tejto súvislosti koná v pondelok od 14.00 h aj mimoriadne zasadnutie vedenia SAV.

SAV zároveň rozposlala všetkým poslancom list, v ktorom informuje o kolapse, ktorý by nastal, ak by zajtra (11.9.) schválili novelu o SAV, ktorá je súčasťou zákona o vysokých školách. "Chcel by som vás požiadať, aby ste novelu zákona o SAV neschválili, pretože jej schválenie by malo pre SAV likvidačné dôsledky, ktoré pri príprave novely zákonodarca nemohol predvídať. Ak by novela vstúpila do platnosti v júni, bola by transformácia iba zrušená. Teraz, po troch mesiacoch, keď sú naše organizácie čiastočne v novej forme, je novela prakticky nevykonateľná a zlikviduje SAV," uviedol Šajgalík v liste poslancom.

GP SR dáva za pravdu postupu ministerstva školstva pri registrácii organizácií SAV. GP SR informuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo v tejto súvislosti rozhodnúť, a to buď zastavením registrácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, alebo ich registráciou. Uviedla to v pondelok po skončení rokovania Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Lubyová, pričom médiá informovala z listu, ktorý dostal rezort od GP SR v piatok 7. septembra.

Slovenská akadémia vied (SAV) dostala v pondelok od Generálnej prokuratúry (GP) SR list, ktorý konštatuje prieťahy v konaní ministerstva školstva v oblasti transformácie SAV podľa zákona a žiada rezort školstva, aby urýchlene rozhodol. Tvrdí to SAV po mimoriadnom rokovaní jej predsedníctva s tým, že ministerstvo v pondelok ráno zverejnilo zavádzajúcu tlačovú správu, v ktorej tvrdí, že GP potvrdila jeho doterajší postup a vyzvala ministerstvo na zastavenie registrácie.

"Podľa tlačovej správy GP sa takéto tvrdenie nezakladá na pravde. Ide o hrubé zavádzanie zamestnancov SAV, verejnosti, a najmä poslancov Národnej rady (NR) SR s cieľom ovplyvniť zajtrajší (11.9.) osud novely zákona o SAV," konštatuje akadémia. GP podľa nej, naopak, konštatuje, že rezort môže konanie o návrhoch na zápis ukončiť dvoma spôsobmi. "V prípade splnenia podmienok vykoná zápis do registra verejných výskumných inštitúcií. V opačnom prípade konanie o návrhoch na zápis do registra zastaví. Ministerstvo školstva však podľa GP takto nepostupovalo a o návrhoch doposiaľ nerozhodlo. Na základe týchto skutočností GP z dôvodu nečinnosti ministerstva školstva podala upozornenie prokurátora," spresnila SAV.

Ministerstvo môže podľa akadémie konanie zastaviť, na zastavenie konania však nie sú splnené procesné podmienky, keďže ministerstvo malo v prípade, ak nemalo všetky potrebné listiny a údaje, konanie najskôr prerušiť. „V rozhodnutí o prerušení konania malo určiť lehotu na odstránenie nedostatkov, ktorá mala byť minimálne 30 dní, v skutočnosti mala SAV len desať dní na doplnenie. Len v prípade, ak navrhovateľ neodstráni nedostatky v takto určenej lehote, môže ministerstvo školstva konanie zastaviť,“ tvrdí SAV. Deklaruje, že všetky dokumenty potrebné na transformáciu ministerstvu dodala, čo podľa akadémie skonštatovalo v minulosti aj ministerstvo.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v pondelok vyhlásila, že GP dáva za pravdu postupu ministerstva školstva pri registrácii organizácií SAV. Prokuratúra podľa nej informuje, že rezort školstva by mal v tejto súvislosti rozhodnúť, a to buď zastavením registrácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI), alebo ich registráciou.

"Konštatuje sa tu, že zriaďovateľ, teda SAV, v zákonne stanovenej lehote požadované údaje nedoplnil a postupne ich dopĺňal v mesiacoch jún a júl," povedala Lubyová. Podľa nej toto potvrdzuje stanovisko a informácie, ktoré ministerstvo školstva od začiatku tlmočilo, "že zo strany SAV nebol dodržaný zákon pri procese zapisovania do registra". "Z našej strany nešlo o nejaké prieťahy, aby sme niekoho šikanovali. Išlo o to, aby sme rokovali a hľadali riešenia pre SAV, aby sa to dalo inak urobiť," vysvetlila Lubyová. Momentálne sa podľa jej slov registrácia robiť nebude, ďalší postup pre SAV má určiť NR SR.