ÚVO sa zaoberá problematikou zákaziek vyžadujúcich bezpečnotný certifikát C4

Ako ďalej informovala hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková, úrad daný podnet eviduje a konštatuje, že podstatná časť zákaziek, ktoré sú súčasťou podnetu, sú ukončené, teda verejné obstarávanie bolo už ukončené uzavretím zmluvy. "Vo vzťahu k týmto ukončeným zákazkám úrad poznamenáva, že niektoré z nich už skontroloval a napríklad v prípade zákazky na obstaranie strážnej služby uložil verejnému obstarávateľovi, teda Sociálnej poisťovni, pokutu 25 tisíc eur," uviedla Zvončeková.

ÚVO podľa nej iniciatívne, teda ešte pred podaním podnetu, začal konať vo vzťahu k štyrom verejným obstarávaniam, ktoré sú súčasťou podnetu a v ktorých ešte k uzavretiu zmluvy nedošlo. "Tri z týchto štyroch zákaziek sú navyše financované z eurofondov, a tak podliehajú povinnej ex ante kontrole úradu pred podpisom zmluvy. Napriek tomu, že úradu ešte neboli doručené podnety v týchto troch zákazkách o povinnú kontrolu pred podpisom zmluvy, už teraz v týchto zákazkách iniciatívne preveruje skutočnosti súvisiace s certifikátom C4," dodala Zvončeková.

Nadácia Zastavme korupciu dnes na svojom blogu uviedla, že podala podnet na kontrolu 26-tich tendrov za vyše miliardu eur. Ministerstvá, štátne organizácie a podniky pri nich podľa nadácie žiadali predloženie špecifického certifikátu označeného ako „integrátor C4“. Na Slovensku ho podľa nadácie zastrešujú tri firmy, konkrétne Syteli, VEL Security a Bonul podnikateľa Miroslava Bödöra, spájaného so stranou Smer. Samotný systém C4 nadácia opisuje ako integračný bezpečnostný systém pre obsluhu budov, ktorý vyrába súkromná spoločnosť Gamanet.

"Je to nástroj pre centrálne riadenie bezpečnostných prvkov, ako sú kamery či vstupné brány. Gamanet si vytvorila akýsi súkromný systém certifikácie osôb, ktoré môžu do systému C4 zasahovať," uviedla nadácia s tým, že samotný systém stojí len pár tisíc eur a verejní obstarávatelia ho pre nízku cenu môžu kúpiť priamo, bez verejného obstarávania. "Inštalovaním systému C4 a pristúpením na zmluvné pravidlá Gamanetu sa dostali verejní obstarávatelia dobrovoľne do pasce, keďže zásahy do neho nemôže robiť nik, koho súkromník neodobrí," zdôrazňuje nadácia.

Viaceré štátne inštitúcie si podľa Zastavme korupciu bez súťaže kúpili a začali používať systém C4. "Následne začali tieto verejné inštitúcie začleňovať zanedbateľné servisné práce na systéme C4 do iných, so systémom C4 nesúvisiacich súťaží," konštatuje nadácia. Dodáva, že v rámci podnetu poukázali napríklad na zákazky týkajúce sa modernizácie plavebných komôr v Gabčíkove za 139 miliónov eur, dodávky služieb pre Správu štátnych hmotných rezerv a dva tendre na modernizáciu železničnej trate.