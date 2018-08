Zeman 21. august odignoruje, veľká výzva Čechov! Chceme Kisku, je to tieňový prezident

Zeman príhovor pri príležitosti výročia podobne ako v minulých rokoch nechystá. „Svoj odvážny prejav už pán prezident predniesol. Keď za začínajúcej normalizácie vyhlásil, že nesúhlasí s okupáciou. Za tento postoj bol vyhodený z práce, z Vysokej školy ekonomickej," uviedol na twitteri hradnej hovorca Jiří Ovčáček

Množstvo Čechov preto začalo volať potom, aby bol na ČT odvysielaný aspoň prejav slovenského prezidenta Andreja Kisku. „Vážená ČT, ako poctivý platiteľ koncesionárskych poplatkov by som si Vás dovolil požiadať o živé vysielanie prejavu prezidenta Andreja Kisku k výročiu okupácie Československa niektorými vojskami Varšavskej zmluvy na čele so Sovietmi. Ide o spoločnú históriu," píše sa v tweete, ktorý zdieľalo viac ako 2-tisíc ľudí.

Zdroj: Twitter / ObcanskaVychova

Vyzerá to, že sa to Čechom podarí. Ako na Twitteri ešte v sobotu reagoval zástupca šéfredaktora spravodajstva ČT František Lutonský, prebiehali rokovania s RTVS. Ich výsledok zatiaľ známy nie je, hoci sa objavili správy, podľa ktorých by ho ČT mala tiež odvysielať v utorok o 19:50.

Tieňový prezident Kiska

Ako tvrdí poslankyňa a prvá podpredsedníčka TOP09 Markéta Adamová, za Kiskov prejav je rada. „Už dlhšiu dobu plní Andrej Kiska funkciu tieňového prezidenta pre tých z nás, ktorí sme znechutení politikou nášho rezidenta. Som preto rada, že on nebude k „výročie" okupácie mlčať a my si budeme môcť vypočuť štátnický prejav, za ktorý sa nebudeme hanbiť," uviedla na Twitteri.

Z českých politikov na budúci týždeň v utorok k národu prehovorí premiér Andrej Babiš (ANO), predsedovia Senátu Milan Štěch (ČSSD) a Poslaneckej snemovne Radek Vondráček (ANO). Vystúpi s prejavmi pri budove Českého rozhlasu (ČRo) pri spomienkovej akcii k 50. výročiu invázie.