Panika v českej snemovni: Exminister zahraničia Schwarzenberg skončil v nemocnici

PRAHA - Českého poslanca a bývalého ministra zahraničia Karla Schwarzenberga odviezli do nemocnice. Stalo sa tak po tom, čo počas stretnutia Poslaneckej snemovne spadol v rokovacej sále. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz, ktorému to potvrdili viacerí poslanci.

"Je už v poriadku a sedí vo svojej lavici. Videl som ako spadol, možno sa potkol, ale neodpadol," povedal pre iDNES.cz krátko po incidente jeden z poslancov a následne to potvrdila aj členka poslaneckého klubu TOP 09, do ktorého patrí aj Schwarzenberg, Helena Langšádlová. Predseda spomínaného poslaneckého klubu Miroslav Kalousek poďakoval všetkým poslancom za empatiu a neskôr ich uistil, že Schwarzenbergova indispozícia nie je vážna. "Stál na mieste a spadol. Zľakli sme sa. Vďakabohu, odišiel po svojich. Bola to nejaká krátka indispozícia," uviedol pre portál Kalousek.

Osemdesiatročnému politikovi poskytli jeho kolegovia po páde prvú pomoc a zavolali záchrannú službu. Schwarzenberg po príchode záchranky odišiel v sprievode lekára do kancelárie predsedu Snemovne Radka Vondráčka a približne po štvrť hodine sám vyšiel z budovy Poslaneckej snemovne, odkiaľ ho sanitka previezla do Ústrednej vojenskej nemocnice v Střešoviciach.