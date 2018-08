Ministerstvo školstva chce zaviesť vekový strop pre učiteľov, súhlasí aj opozícia

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR plánuje zaviesť vekový strop pre učiteľov. Tým by mal byť vek 65 rokov. Takýmto spôsobom chce rezort školstva omladiť učiteľské zbory. Táto zmena vyplýva z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zmena by mala platiť od januára 2019.

"Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci budú môcť vykonávať pracovnú činnosť do konca školského roka, v ktorom dosiahnu vek 65 rokov. Ďalší výkon pracovnej činnosti bude možný na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú, a to opakovane podľa potrieb školy a školského zariadenia," uviedol odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva. Toto opatrenie podporuje najmä prirodzenú generačnú výmenu a príchod mladých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

"Vzhľadom na možnosť výkonu pracovnej činnosti aj po dosiahnutí veku 65 rokov opatrenie nepredstavuje ohrozenie činnosti škôl a školských zariadení z dôvodu chýbajúcich pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov," uviedol rezort školstva.

V preddôchodkovom veku, teda vo veku od 60 do 64 rokov, je okolo 6400 učiteľov. Podľa informácií rezortu školstva, vo veku 65 a viac je to okolo 1700 pedagógov a odborných zamestnancov. Zákon možno pripomienkovať do 14. augusta.

Opozícii sa pozdáva zavedenie vekového stropu učiteľov, súhlasí aj SKU

So zavedením vekového stropu pre učiteľov, ktorý by mal byť na hranici 65 rokov, čiastočne súhlasia opoziční poslanci i Slovenská komora učiteľov (SKU). Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Poliačika (nezaradený) je to však absurdné plošné riešenie.

Vekový strop je podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS) opozičný návrh, ktorý koaliční poslanci neschválili a teraz ho iba ministerstvo školstva odkopírovalo. V princípe s ním súhlasí, avšak má dve výhrady. "Po prvé, mohli by sme uvažovať o nižšom veku, samozrejme, berúc do úvahy, že pri malých školách na lazoch, kde nie sú učitelia, bude potrebné zmluvu obnovovať," uviedol poslanec.

Ako doplnil, ministerstvo by malo spolu s týmto návrhom priniesť zmenu nástupných platov učiteľov, inak tento krok nemá zmysel. "V opačnom prípade budú starší učitelia zo školstva odchádzať a mladých doň nedostaneme," dodal. So zavedením vekového stropu súhlasí aj Slovenská komora učiteľov. Ako uviedol jej prezident Vladimír Crmoman, "vytvára sa tu priestor na generačné výmeny. Nemusí to byť zlý návrh".

Poslanec NR SR Miroslav Sopko (OĽaNO) uviedol, že podobné opatrenie navrhoval vlani. "Riešenie však išlo cez novelizáciu Zákonníka práce, inšpirovalo sa z platnej úpravy zákona o štátnej službe, ale dnes by som navrhovanú vekovú hranicu znížil," skonštatoval Sopko. Potvrdil, že toto opatrenie má obnoviť prirodzený kolobeh generačnej výmeny, aby sa vytvárali možnosti na uplatnenie mladých učiteľov vo svojej profesii.

"Príde mi to ako absurdné plošné riešenie. Kvalita učiteľa je o odbornosti a charaktere jeho osobnosti. Nemá to absolútne nič spoločné s vekom," uviedol Poliačik. Podľa neho ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) chce "asi reagovať na problém vysokého priemerného veku učiteľov v mnohých školách, ale nesprávne pochopila príčinu problému."

Ako pokračoval, v súčasnosti školy zamestnávajú učiteľov v dôchodkovom veku z dôvodu, že nikto z mladých absolventov o túto pozíciu nemá záujem. "Deti učia seniori preto, že doterajší ministri a ministerka nedokázali zatraktívniť toto spoločensky dôležité povolanie. Nechcel by som byť v koži riaditeľov, ktorí budú musieť prepustiť učiteľov 65+ a nebude im mať zrazu kto učiť," uzavrel Poliačik. Uvedená zmena vyplýva z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.