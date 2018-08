Obrovský úspech pre Slovensko: Získali sme prvého európskeho "vedeckého Oscara"

Ide zatiaľ o jediný ERC "Proof od concept" grant na Slovensku, ktorý táto európska vedecká autorita odsúhlasila. "Projekt vznikol aj s podporou vedca Pavla Čekana a Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré reflektuje dlhodobú stratégiu rozvoja biomedicínskeho aplikovaného výskumu na Slovensku," povedal Samuely. Cieľom grantu je aplikácia výsledkov základného výskumu do biomedicínskej praxe. "Podľa štatistík jeden z ôsmich mužov počas svojho života dostane toto ochorenie. Ročne zomrie na toto ochorenie 400.000 ľudí," povedal Tkáč.

Projekt zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu. V projekte sa kladie dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov na povrchu prostatického špecifického antigénu (PSA). V súčasnosti sa podľa Tkáča na diagnostiku ochorenia používa najmä stanovenie množstva PSA v krvi, tá je však značne nepresná. Analýza podľa Tkáča ukazuje, že slovenské riešenie môže poskytnúť signifikantne lepšie parametre diagnostiky so značnou cenovou výhodou, a tak sa uplatniť v klinickej praxi v celosvetovom rozsahu.

Vedci Ján Tkáč a Tomáš Berók predpokladajú, že príprava diagnostických kitov sa bude realizovať v dvoch formách, a to ako klinické testy pre onkologické pracoviská a nemocnice, druhou formou sú domáce testy pre bežnú verejnosť. Podľa Tkáča by sa výsledok v domácich testoch mohol dostaviť do desiatich minút, v klinických by to mohlo trvať zhruba hodinu.

Výsledky tejto vedecko-výskumnej činnosti by mohli byť uvedené na trh v roku 2021. "V budúcnosti by sme radi vyvinuli kity aj na diagnostiku iných ochorení, napríklad na ochorenie prsníka," dodal Tkáč. Zároveň podotkol, že ho zatiaľ aktuálna situácia v SAV až tak neohrozila. "Sme teraz v stave podpísania zmluvy s Bruselom," dodal.