Ďalší Ficov útok na médiá: Typická hra tria na čele s Kiskom, chcú prevziať moc

Poslanec Robert Fico uverejnil ďalšie video komentujúce aktuálnu situáciu na Slovensku. A ako obvykle v ňom prevažuje kritika mienkotvorných denníkov akými sú napríklad Denník N a SME. Práve tieto dva boli hlavnými cieľmi Ficovho hnevu.

„Po tom, čo Robert Kaliňák pravdivo odpovedal na otázky na detektore lži, ma doslova šokola reakcia šéfredaktora Kiskovho protivládneho plátku Denníka N,“ hovorí Fico vo vyjadrení. Tento denník mal z únosu Vietnamca „bez dôkazov obviniť bývalého ministra vnútra, celú vládu a celé Slovensko“.

„Je to typická hra tria Kiska, denník SME a Denník N. Očierňovať a obviňovať bez dôkazov, nech to poškodí dobré meno Slovenska a nech to vedie k pádu vlády a prevzatiu moci,“ povedal Fico, ktorí Kisku podozrieva z daňových podvodov.

„A že to, čo tvrdia, nie je pravda? To je úplne jedno. Klamstvá splnili svoj účel.“ Média chceli podľa neho iba „opľuť Kaliňáka, Fica, celé Slovensko“. „Je to smutný pohľad,“ skritizoval poslanec prácu novinárov.

Fico spomenul aj obvinenia, ktoré Smer-SD spájali s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Nič z toho, čo narozprávali, sa nepotvrdilo. Teraz sa rozplýva aj ďalší pokus, pokiaľ ide o prevzatie moci,“ pokračoval. Slováci by podľa neho mali otvoriť oči. „Ako sa postavíme proti Kiskovi a médiám, ktorí hrajú túto protislovenskú hru?“ vyzval na záver predseda Smeru.