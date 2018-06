Kľúčový summit lídrov EÚ: Schengenu hrozí koniec, v hre je hlava Merkelovej

BRATISLAVA/BRUSEL - Tisíce európskych firiem využívajú to, že môžu do ostatných krajín Európskej únie voziť tovar bez akýchkoľvek obmedzení. Schengenský priestor bez kontrol na hraniciach, ktorý dnes existuje, šetrí čas. Aktuálne však kvôli hádkam ohľadne migračnej krízy hrozí, že Schengen fakticky skončí. Mnohí hovoria, že sme nikdy neboli tak blízko k zrušeniu voľného pohybu ako teraz. Pre mnohé štáty by to bola obrovská rana. Situáciu sa pokúsia vyriešiť na summite, ktorý začína dnes.

Dvojdňový summit v Bruseli sa začína dnešným dňom. Zúčastní sa ho aj premiér SR Peter Pellegrini. Šéfka nemeckej vlády Angela Merkelová potrebuje na summite vyriešiť problém, ako zabrániť druhotným presunom migrantov medzi štátmi vnútri únie. Kancelárka kvôli tomu čelí doma hlbokej politickej kríze.

Kľúčový summit

Summit lídrov krajín EÚ bude pre osud Schengenu kľúčový. Nemecká kancelárka sa na ňom chce dohodnúť na spoločnom postupe štátov únie pri migračnej kríze. Ak sa jej to nepodarí, jej sesterská strana - bavorská CSU, jej zrejme bude oponovať a zavedie kontroly na bavorských hraniciach. Tento krok by zrejme spôsobil reťazovú reakciu a kontrolu by opäť zaviedli aj ďalšie štáty. Rakúšania už potvrdili, že by v takomto prípade zavreli Brennerský priesmyk, kľúčovú tepnu, ktorou ročne prechádzajú milióny kamiónov.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Zablokovať závery summitu je pripravené aj Taliansko. Ak v nich nebude výslovne spomenutá nevyhnutnosť spoločnej zodpovednosti členských krajín na záchranu migrantov zachytených v Stredozemnom mori. Taliansko má novú vládu zloženú z populistického Hnutia piatich hviezd a nacionalistickej protimigračnej Ligy. Od nástupu vlády napríklad Taliansko odmieta prijať lode s utečencami.

Pellegrini chce lepšiu ochranu hraníc

Pellegrini už tento týždeň informoval poslancov Výboru NR SR pre európske záležitosti o pozíciách Slovenska. Myslí si, že v téme migrácie je už široký konsenzus na lepšej ochrane vonkajších hraníc. Slovensko sa na vrcholovej schôdzke vysloví aj za boj proti pašerákom a väčšiu podporu agentúre na ochranu hraníc – Frontexu a odmietneme povinné rozdeľovanie migrantov. Premiér po skončení summitu odletí do Paríža. Tam ho v sobotu ráno aj v prítomnosti českého premiéra Andreja Babiša čakajú rokovania v Elyzejskom paláci.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Kancelárka v ohrození?

O migrácii sa bude zrejme diskutovať dlho do noci. Síce teraz do Európy prichádza výrazne menej ľúdí, než na vrchole migračnej krízy v roku 2015, no politické prežitie nemeckej kancelárky je stále ohrozené. Summit by okrem iného mal dať zelenú práci na novom prístupe k migrantom zachráneným v Stredozemnom mori. Tí by mali byť miesto do európskych prístavov prevážaní späť na severoafrické pobrežie, kde by bolo rýchlo rozhodnuté, kto sa môže uchádzať o azyl v EÚ a kto bude vrátený domov.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Nemecká vláda sa kvôli sporu Merkelovej a lídra CSU Seehofera o riešení migrácie nachádza v najhlbšej kríze od svojho vzniku. Kým minister vnútra chce migrantov, ktorí už boli zaregistrovaní v inej členskej krajine EÚ, vracať priamo z hranice, kancelárka to odmieta a chce nájsť spoločné európske riešenie. Obáva sa totiž, že Seehoferov variant by spôsobil dominový efekt a viedol by k faktickému zániku schengenského priestoru a voľného pohybu.

Politickú atmosféru okrem iného znepríjemnilo aj rozhodnutie Talianska vetovať závery summitu. Merkelová sa dnes snažila mierniť očakávania, ktoré si mnohí od summitu sľubujú. Podľa zdroja agentúry DPA chce viesť na okraj summitu po oba dni rokovania s predstaviteľmi niektorých krajín EÚ o bilaterálnych dohodách.

Seehofer odmieta, že chce Merkelovú zvrhnúť

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer dnes poprel, že by on alebo ktokoľvek iný v Kresťanskosociálnej únii (CSU), ktorej predsedá, mal v úmysle ohroziť spolkovú vládu či zvrhnúť kancelárku Angelu Merkelovú. „Nepoznám v strane nikoho, kto by chcel ohroziť vládu v Berlíne, kto by chcel zrušiť spoločnú frakciu s CDU alebo chcel dokonca zvrhnúť kancelárku,“ povedal Seehofer v diskusnej relácii stanice ARD. Cieľom CSU je podľa neho dokázať obyvateľom Nemecka, že vláda má migračnú otázku "teraz pod kontrolou".

Horst Seehofer Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Kritici Seehoferovej strane CSU vyčítajú, že umelo eskaluje spor, aby získala hlasy voličov, o ktoré strana prišla v prospech protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AFD). Seehofer povedal, že Nemecko a Európu čakajú dva dôležité dni. Ak sa na stretnutí prezidentov a premiérov krajín EÚ podarí nájsť spoločné európske riešenie, čo si vraj aj on sám praje, zmizne otázka národného riešenie migrácie zo stola. Ak by sa riešenie na summite nenašlo, pohrozil minister vnútra už skôr, že od začiatku júla začne niektorých migrantov odmietať na hranici napriek vôli Merkelovej.

V nedeľu chceme mať jasno

O ďalšom postupe chce podľa DPA Seehofer rozhodnúť v nedeľu. Po summite plánuje najprv prebrať výsledky summitu s kancelárkou Merkelovou. „V nedeľu však chceme mať jasno,“ povedal na uzavretom zasadnutí parlamentného výboru pre otázky vnútra. Z kancelárkinej CDU v minulých dňoch niekoľkokrát zaznelo varovanie, že by v prípade, ak Seehofer skutočne nariadi odmietať niektorých migrantov už na hranici, musela Merkelová ministra vnútra z funkcie odvolať. To by malo pravdepodobne za následok pád vlády a vypísanie predčasných volieb. V politike sú situácie, keď je človek o niečom presvedčený a "potom je to presvedčenie dôležitejšie ako funkcia", komentoval dnes Seehofer možnosť, že by mohol prísť o ministerský post.

Tsipras je ochotný pomôcť Merkelovej

Grécky premiér Alexis Tsipras signalizoval ochotu uzavrieť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou dvojstrannú dohodu o spätnom preberaní migrantov, uviedol denník Financial Times (FT). Pred summitom tak podporil pozíciu šéfky nemeckej vlády. V rozhovore Tsipras uviedol, že je otvorený možnosti uzavrieť s Berlínom špeciálnu dohodu.

Zdroj: SITA/AP/Geert Vanden Wijngaert

Tsipras vplyvnému britskému denníku povedal, že by mu návraty migrantov z nemeckých hraníc nevadili, ak by vec vyslala zároveň signál pašeráckym mafiám, že sa Európa migračnými tokmi zaoberá. Grécky premiér dodal, že podľa jeho názoru už dublinský systém nie je funkčný. Podľa neho únia určuje, kto má zodpovednosť za utečenca a za vybavovanie jeho žiadosti o azyl. Prioritou pre Berlín a kancelárku je predovšetkým dohoda s Talianskom, kam teraz v EÚ prichádza najviac migrantov.

Podľa Babiša lídri na summite nenájdu spoločnú reč

Český premiér Andrej Babiš pochybuje, že sa šéfom štátov a vlád krajín Európskej únie vo štvrtok na ich summite podarí nájsť spoločné riešenie migračnej problematiky. Babiša pred summitom čaká spoločne s predsedami vlád ďalších krajín vyšehradskej skupiny, teda Slovenska, Poľska a Maďarska, tiež stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. S ním chce hovoriť o nedávnych výrokoch Paríža k migrácii alebo o francúzskom odpore k rozšíreniu Európskej únie.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

„Je zaujímavé, že vývoj názorov sa mení,“ poznamenal Babiš po stretnutí na zámku Senningen neďaleko Luxemburgu. Babiš poznamenal, že podľa pôvodných očakávaní mal Macron pôsobiť v EÚ ako most a zjednocovať pozície tak, aby bolo počuť aj pohľad V4. Teraz však vraj "hovorí ako Merkelová pred rokom". Babiš dnes večer naopak ocenil "radikálny" prístup, ktorý má k migračnej problematike rakúsky premiér Sebastian Kurz. Rakúsko sa od začiatku júla na pol roka ujme predsedníctva EÚ. Od summitu by podľa pripraveného návrhu malo dostať za úlohu pokračovať v práci na reforme únijného azylového systému, kde sú krajiny únie stále hlboko rozdelené v otázke povinného prerozdeľovanie migrantov podľa kvót v prípade krízovej záťaže jednej krajiny.

Ďalšie body summitu

Druhým bodom diskusie - ktorý potrebuje vyriešiť práve nemecká kancelárka - je dohoda o spôsobe, ako zabrániť druhotným presunom migrantov medzi štátmi vnútri únie. Summit by mal tiež potvrdiť peniaze pre fondy, z ktorých EÚ financuje svoju spoluprácu pri riešení migrácie s tretími krajinami. Lídri členských štátov majú na stole reformy azylového systému, ale nevyhnú sa ani clám, ktoré USA uvalili na svojho európskeho spojenca.

Premiéri a prezidenti sa na tomto summite pôvodne mali dohodnúť aj na reforme azylového systému, tzv. Dublinského dohovoru. Už teraz sa ale dá predpokladať, že k dohode nepríde. Slovensko bude trvať na tom, že akákoľvek dohoda o Dubline musí byť prijatá konsenzom, nie väčšinovým rozhodnutím.