Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Pagekon riasnatý je nočný tvor, ktorý sa dostal do výslnia záujmu, pretože nie je náročný na chov a je vhodný aj pre začínajúcich teráristov. Pagekony môžu žiť samostatne alebo v skupinách. Pri skupinovom chove treba dbať na to, aby bol vždy iba jeden samec a viacero samíc (dve-štyri) alebo viaceré samice bez samca. Pagekony nevyžadujú ľudský kontakt. Pokiaľ je manipulácia potrebná, tak ho môžeme chytať vždy opatrne za telo, nie za chvost. Pri zľaknutí môže pustiť chvost, ktorý už nedorastie. Dospelý jedinec dorastá do dĺžky 20-25 cm aj s chvostom.

Dospelé pagekony stačí kŕmiť dva-trikrát do týždňa a majú širokú škálu potravy. Potrebujú živočíšnu zložku, teda hmyz, ale milujú aj ovocie a kašičky. Robo Schemmer zo Super zoo však Janke Hospodárovej vysvetlí aj to, aké terárium treba pagekonovi vytvoriť. Väčšinou v ňom totiž žije okolo 10 rokov. Nuž a ak ste zvedaví ešte na niečo, čo sme nepovedali, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

Chcete mať doma zvieratko, ale pes či mačka sú pre vás náročné? SuperZverinec má pre vás riešenie! (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)