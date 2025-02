Jana Hospodárová a Juraj Ferko v relácii SuperZverinec (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Možno to poznáte – idete so svojím psom na prechádzku a váš pes napáda ostatných psov. Alebo naopak. Sú 4 možnosti vzniku agresivity psov:

Vrodená agresivita - šteniatko ju získa už počas gravidity

Naučená agresivita od matky – ak si mamina stráži šteniatka a majiteľ nedá pozor na jej reakcie

Ľudia naučia psov agresivite – reakcia na podnet, ktorého sa my ako ľudia bojíme. Z naučeného strachu môže vyrásť agresívne správanie, pretože pes sa ho bude snažiť eliminovať

Agresivita na základe zážitku – ak máme mladého psa a napadne ho iný pes, zapíše sa to do jeho bezpečnostnej pamäte a pes vykonáva preventívne opatrenia, aby sa to nestalo

Ako teda riešiť situácie, keď je pes agresívny? Predovšetkým treba mať kontrolu nad situáciou. Pes robí najlepšie čo vie a je na človeku, aby ho usmernil, čo áno a čo nie. S tým súvisí nutnosť mať dobre vybudovaný zakazujúci povel: Fuj, nesmieš, prestaň… Vo vypätých situáciách väčšinou nefunguje ani ponuka maškŕt a zvládnuť situáciu je beh na dlhú trať. Vypočujte si teda vo videu rady dogkouča Juraja Ferka, ako si poradiť s agresívnym psom. Určite sa vám zídu...

Ak ste nedostali odpovede na všetky vaše otázky, ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

Psy sa bránia útokom: Nie je to len pesnička! SuperZverinec radí, čo robiť s AGRESÍVNYM psom (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)