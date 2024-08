Máte neposlušného psa? Juraj Ferko radí: VODCOM svorky musíte byť VY!

Juraj Ferko, dogkouč (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Hneď ako si zadovážime psíka, je nutné začať v prvom rade najmä s výchovou psa a až druhoradý je výcvik psa. Toto je dôležité si uvedomiť a rozlišovať tieto dva pojmy. Istotne sa budú mnohokrát prelínať, no zásadne sa v mnohom odlišujú.

Po príchode nového člena domácnosti sa najskôr odporúča zamerať sa na výchovu. Psíka nenecháme, aby nám ničil nábytok, topánky, či aby si z nášho bytu robil priestor na venčenie. Je dôležité byť v tomto skutočne dôsledný. Čiže naučíme psa reagovať a poslúchať na povely „sadni“, „ľahni“, „zostaň“, „fuj“. Rovnako ho treba naučiť chodiť na vôdzke a dosiahnuť, aby vás neťahal. Nezabúdajme, že pes nie je človek a nerozumie našej reči. Čiže pokiaľ budeme k nemu prehovárať našou ľudskou rečou a vyčítať mu, že prečo robí toto a nie tamto a neposlúcha nás, k ničomu to nepovedie. Pes rozumie najmä našim emóciám, keď sa hnevám, zvýšim na neho hlas a rázne mu poviem „fuj!“ alebo „nesmieš!“. Vtedy pes rozumie, že sa hnevám. Rovnako keď sa teším a pochválim ho so slovami „Dobrý psík“ a robím to opakovane, vie, že ho chválim.

Pri výchove psa robíme veľa chýb. Pozor teda na množstvo povelov. Psík môže byť z množstva slov zmätený. Vždy ku každému pokynu používame iba jeden povel. Chybou je aj to, ak odmena či trest neprichádza bezprostredne po vykonaní/nevykonaní povelu. Odborníkom na výchovu a výcvik psov je dogkouč– a práve jeho sa Janka Hospodárová pýtala, čo s neposlušným psom a ktorým chybám sa vyhnúť. Ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

Máte neposlušného psa? Juraj Ferko radí: Takto to nerobte, je to vaša chyba! (Zdroj: NL/TH)