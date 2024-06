JE TO OFICIÁLNE: Eurovoľby vyhralo Progresívne Slovensko,neúspech dvoch parlamentných strán! kto sa prekrúžkoval?

Ilustračné foto (Zdroj: TASR / AP, Topky.sk / Ján Zemiar)

Ako sa očakávalo na základe zverejnených neoficiálnych výsledkov, eurovoľby 2024 vyhralo Progresívne Slovensko s 27,81 percentami hlasov. Nasleduje Smer s 24,76 percentami, hnutie Republika s 12,53 percentami. Do europarlamentu sa prekrúžkoval aj kandidát za Hlas, ktorý získal podporu 7,18 percent voličov a KDH s 7,14 percentami. Do Bruselu sa nepodarilo dostať opozičnej SaS, ktorej do prekonania 5-percentného kvóra chýbali stotiny percenta, ani Demokratom, ktorým chýbali desatiny percenta. Maďarská aliancia získala necelé 4 percentá, SNS a Slovensko sa hýbu okolo 2 percent. Účasť bola najvyššia od vstupu Slovenska do Európskej únie, a to 34,38 percent. Informoval o tom predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda.

Kto sú noví europoslanci?

Spolu s predbežnými výsledkami sa odhadovali aj nové tváre, ktoré budú Slovensko zastupovať v europarlamente najbližších 5 rokov. Progresívne Slovensko získalo najviac mandátov, a to 6. Do Bruselu sa tak prekrúžkovali Ľudovít Ódor, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Michal Wiezik a Lucia Yar. Nasleduje Smer s piatimi kreslami, pričom novými europoslancami sa stanú Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Monika Beňová, Judita Laššáková, a Katarína Róth Neveďalová. Tretia skončila Republika, ktorej prislúchajú dva mandáty - do europarlamentu pôjde Milan Uhrík a Milan Mazurek. Hlas a KDH získali po jednom mandáte. Za koaličný Hlas sa do Bruselu prekrúžkovali Branislav Ondruš a za KDH Miriam Lexmann. Celkovo bolo zvolených 7 žien a 8 mužov.

Volebné zaujímavosti

Volebná účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) dosiahla 34,38 percenta. Stala sa historicky najvyššou z doterajších piatich eurovolieb v histórii SR. Na nedeľnej tlačovej konferencii, na ktorej potvrdili oficiálne výsledky volieb, to skonštatovali členovia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Pod celkový výsledok sa najviac podpísali voliči v Bratislavskom kraji, kde zaznamenali najvyššiu volebnú účasť - 44,53 percenta. Naopak, najnižšiu účasť zaznamenali v Košickom kraji, dosiahla tam 28,33 percenta. "Z okresov bola najvyššia účasť v okrese Bratislave I, teda v bratislavskom Starom Meste (52,03 percenta), najnižšia v okrese Revúca (22,50 percenta)," informoval na tlačovej konferencii predseda ŠÚ SR Martin Nemky.

V rámci obcí zaznamenali najvyššiu volebnú účasť v obci Potok v okrese Ružomberok, kde dosiahla 90 percent. Najmenší podiel voličov prišiel hlasovať v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa, kde účasť dosiahla len 1,03 percenta. V Trenčianskej Turnej v okrese Trenčín sa výsledky volieb najviac priblížili celoslovenským výsledkom. Viac prichádzali hlasovať voliči v mestách. "V mestách volilo 36,55 percenta voličov, v obciach 31,95 percenta," doplnil šéf ŠÚ SR. Nemky tiež oznámil, že celkový čas sumarizácie trval šesť hodín a 40 minút. "Bol o vyše troch hodín kratší ako pred piatimi rokmi," upozornil. Prvá zápisnica bola spracovaná v sobotu 17 minút po 22.00 h, posledná v nedeľu o 4.25 h, bolo to v okrsku v Palárikove, kde bolo predĺžené hlasovanie v dôsledku incidentu - nálezu s bielym práškom v prvých hodinách volieb.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mohlo podľa odhadu Štatistického úradu SR v sobotu (8. 6.) hlasovať približne 4,37 milióna voličov. Prvýkrát mohlo v európskych voľbách hlasovať takmer 260.000 mladých ľudí. Na hlasovaní sa mohli zúčastniť slovenskí občania, ale aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.