Čo nás čaká v roku 2023? Ako dopadne vojna na Ukrajine? A vieme, kedy bude mať Slovensko novú vládu!

BRATISLAVA - Aký je numerologický výklad roka 2023? Prezradíme, že to bude rok sedmičky. Tí, ktorí ju majú v dátume alebo v súčte, môžu očakávať veľké životné skúšky. Čaká nás tiež finančná kríza, preto sa už na nikoho nespoliehajte. Pozrite si Topky podcast s numerologičkou Katarínou Čičmancovou a dozviete sa viac.

Rok 2023 bude pre nás veľkou skúškou, pretože peniaze, majetky nie sú tou správnou investíciou. Nový rok je o vnútornom prerode človeka. To, čo sme si nestihli doma upratať v predchádzajúcich mesiacoch, nás dostihne. Mali by sme sa pripraviť na riešenie veľkých zmien, zvratov. Musíme zobrať život do vlastných rúk a rozhodovať sami za seba. Veľa ľudí zmení svoje bydlisko.

