TAJOMSTVO vzniku úspešnej slovenskej kapely: TAKTO na ňu zarobili peniaze… Pri pohľade na nich nechápali ani Rusi!

BRATISLAVA - Slovenská rocková kapela Nocadeň vznikla 25. decembra 1997 v Košiciach a založili ju bratia Rasťo a Robo Kopinovci. Menej známe je však pozadie, ako k tomu došlo. Spevák v podcaste Zoznam:sa prezradil, že na aparatúru a prvý album si zarobili peniaze na jahodovej brigáde. No aj to, že v tom boli takí dobrí, že na nich chodili nechápavo pozerať aj ruskí zberači!

O tom, že založia kapelu, vraj rozhodol silný zážitok z koncertu kapely U2 v Londýne. „Až na tom koncerte to bolo také, že keď sme to videli, tak sme si povedali buď alebo a že nás nič nezastaví. Lebo my sme boli na jahodovej brigáde, takže sme mali zarobené a po tom koncerte to bolo také silné, že všetky prachy sme do toho vrazili, kúpili sme aparatúru, priamo z Londýna sme si doniesli gitaru, na ktorej brácho ešte hrá, takú tú perleťovú,“ opísal začiatky Rasťo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: youtube.com

Jahody vraj boli zbierať v Poľsku a boli v tom naozaj dobrí. Až tak, že na nich chodili pozerať aj ruskí zberači. „Boli týždne a dni, kedy sme patrili k najlepším zberačom, lebo ja som si nechal dlhé nechty, na palci som mal taký veľmi dlhý a to som ako žiletkou zrezával a chodili sa na mňa pozerať aj ruskí zberači, že čo to robím, že to bolo podozrivé, ako rýchlo som plnil tie bedničky. A potom nás za trest poslali do riadkov, kde už prešli oni a my sme po nich mali zbierať, tak samozrejme, že nás to potom veľmi spomalilo a ja som bol sklamaný,“ pokračoval spevák.

Jahody vraj zbierali aj pre tenistov na Wimbledon. A to malo prísne pravidlá - ovocie muselo spĺňať isté kritériá, na ktoré dohliadal kontrolór. Vypočujte si podcast Zoznam:sa a nielen o tom sa dozviete viac!