Slovensko sa teší z dobrej úrody: Na nižšie ceny potravín však radšej zabudnite! Analytik varuje pred krokom vlády

BRATISLAVA – Dobrá úroda môže stlmiť potravinovú infláciu. Druhý odhad úrody ukázal, že domáce polia tento rok vyťažili z teplotne a zrážkovo vyrovnaného leta. Celková úroda hustosiatych obilnín by mala dosiahnuť 3,1 mil. ton, čo je o vyše pätinu viac ako vlani a o 527-tisíc ton viac, než pred rokom. Očakávané hektárové výnosy nielenže prevyšujú minuloročné hodnoty, ale aj päťročný priemer, čo robí z tohto roka jeden z najsilnejších za poslednú dekádu. Zákazníci by sa však zatiaľ tešiť nemali, karty totiž môže zamiešať pripravovaná konsolidácia.
Pšenica, ktorá zaberá dve tretiny osevných plôch, by mala priniesť až 2,3 mil. ton úrody, medziročne o 20 % viac. Je to výsledok kombinácie väčšej výmery (+9 %) aj lepšej úrody z hektára, ktorá dosiahne 6 ton. Vyplýva to z analýzy 365.bank.
Dobrou správou je, že veľmi silný výsledok hlási aj jačmeň, kde hektárový výnos vzrástol z vlaňajších 4,7 na 6,1 t/ha. Celková produkcia tak medziročne stúpne až o pätinu. Rast sa očakáva aj pri raži, ovse či tritikale, čo potvrdzuje, že priaznivé počasie pomohlo prakticky všetkým druhom hustosiatych obilnín. „Jedným z najväčších pozitívnych prekvapení sú zemiaky, kde sa po rozšírení osadenej plochy na 5,6 tis. ha a zvýšení hektárového výnosu o 12 % na 30,8 t/ha, očakáva medziročný rast produkcie o tretinu na 171 tis. ton,“ uviedol analytik Tomáš Boháček.
Naopak, nie všetky plodiny ťažia z priaznivého roka. Úroda cukrovej repy by mala klesnúť takmer o pätinu, najmä pre výrazné zníženie pestovanej výmery o 23 %. Výnosy na hektár síce budú lepšie než vlani, no celková produkcia dosiahne len 1,14 mil. ton.
Pri kukurici na zrno sa čaká medziročný nárast produkcie o 5 %, ale len vďaka rozšíreniu plôch – samotný výnos zostane pod minuloročnou aj päťročnou úrovňou. Výrazne lepšie čísla prichádzajú z olejnín – repka olejná by mala stúpnuť až o 15 % na 448 tis. ton vďaka rekordným výnosom, ktoré o štvrtinu prevýšia minuloročnú úroveň. Pozitívne správy prichádzajú aj zo sóje, slnečnice, kde úroda vzrastie medziročne až o tretinu.
Karty môže zamiešať konsolidácia
Ako upozorňuje analytik, priaznivý výhľad produkcie väčšiny základných potravinárskych komodít síce naznačuje, že veľkoobchodná potravinová inflácia by sa na jeseň a začiatkom budúceho roka mohla spomaliť, no tento efekt nemusí byť plne prenesený do cien pre spotrebiteľa. „Vyššia domáca produkcia by mala tlmiť tlak na ceny múky, chleba či pekárskych výrobkov, avšak rizikom zostávajú domáce faktory – pripravovaná vládna konsolidácia môže priniesť nové daňové zaťaženia/zmeny v sektoroch vplývajúcich na cenu potravín, čo by mohlo časť pozitívneho efektu z dobrej úrody negovať. Domnievame sa, že skôr ako ceny v obchodných reťazcoch, bude klesať viac cena produkcie z dvora, kde bude medzi farmármi vyššia konkurencia z dôvodu dostatočnej úrody,“ uviedol Boháček.