Grécka ekonomika sa od krízy výrazne zotavila: Vláda oznámila zníženie daní

ATÉNY - Po rokoch zápasenia s finančnou krízou zaznamenala grécka ekonomika také zlepšenie, že premiér Kyriakos Mitsotakis mohol oznámiť zníženie daňového zaťaženia o takmer dve miliardy eur. Zároveň poukázal na fakt, že grécke dlhopisy sú na tom lepšie než francúzske.
Mitsotakis počas otvorenia medzinárodného veľtrhu v Solúne poukázal na pokles nezamestnanosti, rastúce investície a celkové zlepšenie fiškálnej situácie. „Krajina, ktorá pôvodne zápasila s krízou, vykazuje dnes jednu z najvyšších mier rastu v Európe,“ povedal. Nezamestnanosť v Grécku klesla v júli na 8 %, čo je najnižšia úroveň od novembra 2008. Je to výrazná zmena oproti obdobiu krízy, keď dosahovala 28 %. Situácia sa zlepšila aj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Zatiaľ čo v období krízy dosahovala približne 60 %, v júli to bolo pod 19 %.Grécko sa v roku 2010 dostalo na pokraj bankrotu a hrozilo, že bude musieť opustiť eurozónu. Krajina krízu prežila vďaka rozsiahlej medzinárodnej podpore a reformám, ktoré musela výmenou za finančnú pomoc plniť. Grécko ukončilo tretí a posledný program finančnej pomoci v auguste 2018, krajina má však dodnes najvyšší verejný dlh v Európskej únii. Ten predstavuje viac než 150 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Napriek tomu je však Grécko na tom v mnohých ohľadoch lepšie než niektoré iné štáty v rámci EÚ. Mitsotakis poukázal napríklad na dlhopisy, pričom na porovnanie si vybral Francúzsko. Pred 10 rokmi výnosy kľúčových 10-ročných gréckych dlhopisov dosahovali 9,18 %, zatiaľ čo francúzske 1,16 %. Teraz výnosy 10-ročných gréckych dlhopisov dosahujú 3,33 % a francúzskych 3,44 %.Vzhľadom na stabilnú fiškálnu situáciu Grécka Mitsotakis oznámil viaceré opatrenia na zlepšene finančnej situácie obyvateľov. Vláda na jednej strane zníži daňovú záťaž zhruba o 1,7 miliardy eur a na druhej zvýši sociálne výdavky. Čo sa týka daní, rodiny s deťmi budú platiť výrazne nižšiu daň z príjmu a v mnohých prípadoch budú od dane oslobodené. Daň z príjmu nebudú platiť ani mladí ľudia do 25 rokov s ročným príjmom do 20.000 eur.
„Redukujeme dane a zároveň zvyšujeme sociálne výdavky,“ povedal Mitsotakis. Dodal, že z nižších daní a cielených investičných stimulov budú ťažiť napríklad aj obyvatelia malých obcí či ostrovných regiónov. Vláda tak chce riešiť rastúce životné náklady, napätý trh s bývaním, ako aj pokračujúci odchod vysokokvalifikovaných mladých ľudí z krajiny.