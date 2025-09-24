Taký krásny list od štátu ste už dlho nedostali: Slováci si možno čoskoro nájdu v schránkach poukážky na stovky eur

BRATISLAVA - List, na ktorý budú mnohí čakať s väčším očakávaním, ako na poštu od prvej lásky. Koncom tohto respektíve začiatkom budúceho roka by si ľudia mohli v poštových schránkach nájsť obálku od vlády – energopoukážku v hodnote stoviek eur.
Energopoukážky môžu byť jedným zo spôsobov, ako vláda vyrieši poskytovanie adresnej energopomoci, ktorú odklepla minulý týždeň.
Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V Politike prezradil, aká by mohla byť hodnota poukážok. „Ideme dať 300 až 500 eur ľuďom,“ povedal.
Dôležité nariadenie vlády
To, či domácnosti dostanú v rámci budúcoročnej energopomoci takzvané energopoukážky, alebo vláda určí ceny v elektroenergetike, plynárenstve a v teplárenstve pomocou vyhlásenia všeobecného hospodárskeho záujmu, tak ako po minulé roky, sa však ešte rozhodne na základe nariadenia vlády.
O tom, kto má nárok na energopomoc, a v akej forme, bude domácnosti informovať rezort hospodárstva elektronicky. Ten, komu nebude poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na adresnú energopomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet hodnoty energopoukážky.
Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.
Nariadenie bude vláda podľa ministerky väčšinou schvaľovať na obdobie jedného roka. Na základe tohto zákona bude môcť vláda pred začiatkom kalendárneho roka vždy schváliť nariadenie, ktoré bude definovať podmienky, ktoré sa tak môžu z roka na rok meniť.