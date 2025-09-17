Streda17. september 2025, meniny má Olympia, Melisa, zajtra Eugénia

Vláda schválila zákon o energopomoci: Nárok na pomoc budú mať TIETO domácnosti

Ministerka hospodárstva Denisa Saková informuje o fungovaní adresnej energopomoci (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Energopomoc pre obyvateľov bude poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. Vyplýva to z návrhu zákona o adresnej energopomoci, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.

„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k zákonu. Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.

O tom, že kto má nárok na energopomoc, a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na adresnú energopomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet hodnoty energopoukážky.

Vláda určí pravidlá 

Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.

