Opozícia kritizuje rozsah energopomoci, obáva sa aj zneužitia údajov

BRATISLAVA – Opozičná strana Sloboda a solidarita a hnutie Progresívne Slovensko vo štvrtok kritizovali vládou schválený zákon o adresnej energopomoci. Ohlásené dotovanie 90 % domácností označili za plytvanie v čase konsolidácie a navrhli výrazné zúženie pomoci. Opoziční poslanci vidia riziko aj v zbieraní informácií o domácnostiach, ktoré podľa nich môžu byť zneužité.
„Vláda namiesto adresnej energopomoci predstavila povinné špicľovanie, to je celá pravda. Celý zákon o adresnej energopomoci nehovorí nič o adresnej pomoci, ale hovorí veľa o tom, ako táto vláda plánuje zbierať tie najcitlivejšie údaje o ľuďoch na Slovensku,“ povedal poslanec za PS Ján Hargaš.
Z ministerstva hospodárstva sa podľa neho stane najväčšia databáza najcitlivejších údajov o príjmoch a majetku každého jedného občana na Slovensku bez ohľadu na to, či dostane energopomoc alebo nie. „Nový zákon, ktorý včera (17. 9. pozn. redakcie) schválila vláda, ruší možnosť pre ľudí, aby odmietli takýto zber údajov, túto možnosť sme presadili ešte na jar do toho pôvodného zákona cez pozmeňovací návrh a ľudia mohli odmietnuť takýto zber údajov,“ dodal Hargaš. Poslanec za SaS Marián Viskupič dodal, že zákon umožňuje zhromažďovať a spájať citlivé údaje a reálne vzniká riziko, že tieto dáta budú zneužité.
Opozícii sa nepáči ani predpokladaný rozsah energopomoci, i keď ho spresní až vládna vyhláška. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády spresnila, že by sa dotácie mali týkať až 90 % domácností. V budúcom roku by štát podľa predbežných informácií mal dotovať energie domácnostiam sumou cez 400 miliónov eur. Podľa Viskupiča to však pri zlom nastavení vládnej vyhlášky môže byť výrazne vyššia suma. SaS považuje za primerané dotovať iba najchudobnejšie domácnosti po vzore Česka, a v takom prípade by stačila v štátnom rozpočte rezerva na energodotácie okolo 120 miliónov eur.
Otázke bezpečnosti a ochrany údajov sa pri predstavovaní zákona venovala aj ministerka Saková. „Register odberných miest bude prevádzkovaný v cloude, ktorý bude prevádzkovaný pri najvyšších bezpečnostných opatreniach, či už dodržaní zákona o kyberbezpečnosti informačných systémov verejnej správy alebo ochrany osobných údajov,“ povedala Saková.