Poslanci zasadli! O TOMTO rokujú, Hnutie Slovensko chce zmeny

Nová legislatíva má najmä upraviť pravidlá prístupu k právnej pomoci tak, aby bola dostupnejšou čo najširšiemu okruhu fyzických osôb. Reagovať má aj na aktuálnu zvýšenú potrebu riešenia situácie odídencov.

Dva návrhy na zmenu Ústavy SR

Poslanci by mali v piatok prebrať aj dva návrhy na zmenu Ústavy SR, jeden doručila vláda a druhý opozičné KDH. Týkajú sa najmä kultúrno-etických otázok. V piatok poslanci nebudú hlasovať a rokovať budú do 16.00 h. Najbližšie hlasovanie o prebratých bodoch ich čaká až v utorok 8. apríla.

V parlamente začali zlúčenú diskusiu k zmenám ústavy z dielne vlády a KDH

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v piatok dopoludnia rokovať o dvoch novelách Ústavy SR, jednu predložila vláda a druhú opozičné KDH. O návrhoch sa rokuje spoločne v zlúčenej rozprave. Do diskusie sa písomne prihlásilo 18 poslancov. Následne sa môžu do debaty hlásiť aj ústne. Vláda chce do ústavy zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Rodičia majú mať podľa návrhu právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu.

KDH navrhuje aby ústava obsahovala osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského a filozofického presvedčenia s rešpektom k aktuálnej zrelosti dieťaťa. V ústave by sa tiež malo sprísniť používanie tzv. skráteného legislatívneho konania. Hnutie tiež chce, aby ústava stanovila, že sa po zrušení špeciálnej prokuratúry budú vytvárať osobitné oddelenia na boj s terorizmom, organizovaným zločinom a na boj s korupciou, ktoré budú pôsobiť na celom Slovensku. Podľa navrhovanej úpravy ústavy od KDH by sa na vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO vyžadovalo referendum. Do ústavy chce tiež hnutie zakotviť princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň EÚ.

Hnutie Slovensko chce zmeny pri novele o právnej pomoci osobám v núdzi

Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeny k vládnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Chce nimi zabezpečiť ešte dostupnejšie služby Centra právnej pomoci. Presadiť to plánuje pozmeňujúcim návrhom, ktorý k novele predložil v pléne Národnej rady (NR) SR poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Je to pozmeňujúci návrh, ktorý zväčšuje okruhy ľudí, oprávnených osôb, na čerpanie právnej pomoci v Centre právnej pomoci,“ ozrejmil na piatkovej tlačovej konferencii.

Hnutie Slovensko chce pozmeňujúcim návrhom okrem iného zvýšiť príjmovú hranicu, pri ktorej centrá poskytujú bezplatnú právnu pomoc. V súčasnosti tak robia pri fyzických osobách s príjmom do 1,4-násobku sumy životného minima. Vládna novela to má upraviť na 1,8-násobok. Hnutie Slovensko navrhlo koeficient zmeniť na 2,1-násobok. „Síce sa to zdá ako rozdiel 40 eur, ale sú to stovky ľudí, ktorí do toho spadnú a ktorí si takto budú môcť vyžiadať právnu pomoc,“ okomentoval Krátky.

Zvýšenie príjmovej hranice

Zvýšenie príjmovej hranice navrhli poslanci z hnutia Slovensko aj pri prípadoch poskytovania právnej pomoci s už finančnou spoluúčasťou oprávnenej osoby. Mienia, že úprava by mala pomôcť tiež seniorom. Zmenou koeficientov by sa podľa nich do prvej kategórie, ktorá má nárok na bezplatnú právnu pomoc, dostali dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami a do druhej kategórie, kde sa poskytuje právna pomoc pri 25-percentnej spoluúčasti, dostali i dôchodcovia s priemerným dôchodkom.

„Čiže bežní dôchodcovia, ktorí by si pri rôznych opatreniach vlády zasahujúcich príjmy obyvateľstva vrátane stále vysokej ceny potravín nemohli dovoliť platiť služby advokátov, čo by vo vzťahu k nim znamenalo de facto odmietnutie spravodlivosti,“ skonštatovali. Poslanci v piatok rokovali o vládnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Na budúci týždeň by o nej mali definitívne rozhodnúť. Úprava má priniesť dostupnejšie služby Centra právnej pomoci.

V našej novele ústavy nechceme zmenšiť úroveň ochrany práv, uviedol Majerský

Návrh novely Ústavy SR od KDH by mali poslanci podporiť napriek pochopiteľným rozdielom medzi stranami. Vyhlásil to v diskusii v pléne šéf KDH Milan Majerský. Musí dôjsť podľa neho ku konsenzu hodnôt. Dodal, že v žiadnej oblasti návrhu nedochádza k zmenšovaniu úrovne ochrany práv. Čakal by, že v parlamente bude sedieť premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý návrh presadil, no namiesto neho prišiel novelu predložiť minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Majerský argumentoval, že pokiaľ sa vždy bude hovoriť, že sú dôležitejšie témy ako tieto, nikdy by sa ústava nezmenila. „Sme si vedomí, že ústavu neschváli ani ‚iba koalícia‘, ani ‚iba opozícia‘. Musí dôjsť ku konsenzu a presahu hodnôt,“ skonštatoval.

Návrh KDH hovorí podľa jeho šéfa o potrebe chrániť suverenitu SR v hodnotových témach. Zdôraznil, že zvrchovanosť v kultúrno-etických témach je nadradená. Odmieta, že by KDH ideologicky pretláčalo svoje videnie sveta. „Náš návrh v tomto bode nič nemení, jeho dôležitosť však spočíva v tom, že v čase, keď sa spochybňujú aj tieto úplne najzákladnejšie hodnotové východiská o dôstojnosti človeka, jasne povieme, že tieto hodnoty sú pre SR posvätné,“ povedal. Ide podľa neho predovšetkým o ochranu života a dôstojnosť človeka, o manželstvo muža a ženy, rodinnú morálku a rodinné právo.

„V žiadnej z týchto oblastí úroveň ochrany práv nezmenšujeme. Vytvárame podmienky na to, aby sme tieto práva chránili. Nezbavujeme sa žiadnych záväzkov v ochrane ľudských práv. Naším návrhom chceme deklarovať ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť,“ povedal s tým, že KDH si ctí rozhodnutia medzinárodných súdov, no nemôžu sa aktivisticky zneužívať na zásah do oblastí, ktoré im nikdy neboli zverené. Chce hľadať prieniky naprieč politickým spektrom a nechce tieto témy zneužívať na politický boj.

Fico v NR SR nie je

František Mikloško (KDH) si myslí, že Fico v NR SR nie je, pretože nie je schopný diskutovať a v tejto téme chce „vykostiť“ KDH. Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dodal, že spolu s Annou Záborskou sú ako strana Kresťanská únia rozhodnutí hlasovať za to, aby oba návrhy prešli do druhého čítania. Ústava už hovorí, že SR je zvrchovaný štát, preto Beáta Jurík (PS) nerozumie, o čom hovoril Majerský. Pripomenula tiež, že podľa ústavy sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Tieto dva návrhy chcú podľa nej „vytesať“ do ústavy, že niektorí sú menej a že nie sú si rovní, slobodní a nemajú dôstojnosť.

Ondrej Dostál (SaS) nespochybňuje, že KDH predkladá návrh, s ktorým je stotožnené, Smer-SD to však podľa neho robí so zámerom rozdeľovať opozíciu. Myslí si, že aj niektoré body v návrhu KDH opozíciu rozdeľujú. Mária Kolíková (SaS) rozumie, že KDH má svoje témy, no nevie mu odpustiť, že naskočilo na hru Smeru-SD.