ZMOS žiada zmenu financovania samospráv: Nový daňový mix s podielom na DPH

Jozef Božik (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Nový model financovania je pre samosprávy veľmi dôležitá téma. Do budúcnosti by uprednostnili financovanie cez mix rôznych daní, nielen z dane z príjmu fyzických osôb, ako je to v súčasnosti. Uviedol to v utorok po rokovaní Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) jeho predseda Jozef Božik.