Úspora takmer 2000 eur ročne! Ako môžu firmy profitovať z eco-friendly firemných áut?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Podnikateľom sa od nového roku zvyšujú náklady vplyvom prijatých konsolidačných opatrení. Tento finančný tlak môžu aspoň čiastočne zmierniť tým, že pri kúpe firemného vozidla uprednostnia plug-in hybridy alebo elektromobily pred autami so spaľovacími motormi. Upriamil na to pozornosť marketingový manažér Toyota Central Europe - Slovakia Ján Hnát.

"Zamestnanec aj firma ušetria na daniach a odvodoch, navyše samotná firma kvôli nižšej spotrebe a používaní lacnejšej elektriny namiesto fosílnych palív ušetrí aj na prevádzke. Okrem toho bude plug-in hybrid alebo elektromobil fungovať vďaka nízkym prevádzkovým nákladom aj ako dodatočný benefit pre zamestnancov," uviedol Hnát. Firmy by tak podľa odborníkov mohli ušetriť takmer 2000 eur ročne, pri elektromobiloch by mohla byť úspora ešte vyššia.

(Zdroj: Getty Images)

Rozdiel v daniach a odvodoch, ktoré musí zamestnanec platiť za možnosť využívať firemné auto, by mal totiž od nového roka pri plug-in hybridoch predstavovať 558 eur ročne. Dane a odvody z nepeňažného príjmu platené firmou sa rovnako znížili na polovicu, čo znamená úsporu ďalších 623 eur ročne, vyčíslili odborníci. Pri nájazde 30.000 kilometrov v danom roku by mali podniky zároveň ušetriť dodatočných 747 eur na palive v závislosti od tarify pri odbere elektriny.Taktiež zmena klasifikácie finančného lízingu z dodania služby na dodanie tovaru by mala zlepšiť cash-flow jednotlivých firiem. Zákazník si daň z pridanej hodnoty (DPH) uplatní z celej predajnej ceny hneď na začiatku, čím si odpočíta DPH z kúpnej ceny, ktorú ešte lízingovej spoločnosti nezaplatil, vysvetlili odborníci. Kúpa cez finančný lízing by tak po prvom januári tohto roka mala byť pre podnikateľov výhodnejšia.

"Ak z podmienok lízingovej zmluvy bude možné vyvodiť, že uplatnenie opcie sa zdá byť jedinou ekonomicky racionálnou voľbou, ktorú nájomca bude môcť urobiť pri naplnení lízingovej zmluvy do jej konca, bude sa považovať finančný lízing za dodanie tovaru. V tom prípade si kupujúci bude môcť hneď na začiatku lízingu uplatniť odpočítanie DPH zo všetkých splátok súvisiacich s kúpnou cenou auta ešte pred jej uhradením," vysvetlil daňový odborník poradenskej spoločnosti Grant Thornton Branislav Mačuha.