Rok 2025 bude zlomový: Voľby rozhodnú o budúcnosti Česka, uviedol Babiš

Andrej Babiš (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

PRAHA - Rok 2025 bude zlomový, voľby rozhodnú o budúcnosti Českej republiky, povedal v novoročnom videu predseda opozičného hnutia ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Chce urobiť všetko pre to, aby skončila vláda Petra Fialu (ODS). Nazval ju neschopnou, asociálnou, arogantnou a prelhanou.

"Stačí sa pozrieť na účty a sklady a porovnať si, koľko sme platili za nájomné, potraviny, lieky, dopravu, energie v roku 2021 a koľko platíme teraz. Vinou úplnej nekompetencie vládnej koalície zdraželo o tretinu úplne všetko," povedal Babiš. Fiala v novoročnom videu naopak označil za zdroj inflácie práve neschopnosť expremiéra. "Infláciou, ktorú vláda spôsobila, okradla tých, ktorí sa správali zodpovedne a šetrili si na horšie časy," poznamenal Babiš.

archívne video

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Šéf hnutia ANO kritizoval Fialov kabinet

Šéf hnutia ANO kritizoval Fialov kabinet za to, že krajinu zadlžil viac ako 3,5 predchádzajúcich vlád, ale tiež za to, že sa podľa neho "vykašľala" na občanov vo chvíli, keď im bolo najhoršie. Kritizoval zvýšenie daní, zvýšenie veku odchodu do dôchodku či návrhy na zvýšenie televízneho a rozhlasového poplatku či platov vrcholných politikov. Pre súčasný kabinet podľa Babiša českí občania nikdy neboli prioritou a nikdy nebudú. "Máme skúsenosti, boli sme vo vládach, máme odborníkov a vieme, ako zodpovedne a efektívne riadiť krajinu s ohľadom na skutočné potreby našich občanov," poznamenal.

"Neprinášame prázdne sľuby o nemeckých platoch. Sľubujeme len to, čo dokážeme splniť, "dodal v narážke na novembrové Fialovo vyjadrenie, že ak jeho vláda bude po voľbách pokračovať ďalšie štyri roky, budú v Česku zárobky ako v Nemecku. Cieľom ANO je podľa Babiša naštartovať ekonomiku, "zatočiť" s drahotou, zlepšiť život občanov. Chce tiež vytvoriť predvídateľné prostredie, kde sa podnikatelia a firmy nebudú báť investovať. "Podporíme ľudí, ktorí chcú tvoriť a budovať, či už ide o tradičný priemysel alebo všetky sektory našej ekonomiky. Ale aj nové sektory, ako kryptomeny alebo start-upy, budú našou prioritou, "poznamenal.

ÁNO bolo vo vláde do roku 2021

ÁNO, ktoré bolo vo vláde do roku 2021, chce podľa Babiša vyhrať parlamentné voľby a zostaviť budúci kabinet. "Verím, že rok 2025 bude rokom reštartu, nádeje a prvým krokom k tomu, aby zase bolo lepšie," dodal expremiér. Novoročné video dnes vydal tiež predseda predtým koaličných, dnes opozičných Pirátov Zdeněk Hríb. Taktiež on zdôraznil dôležitosť parlamentných volieb. "Budeme vyberať, či bude Česko ďalej prešľapovať na mieste, naša ekonomika bude stagnovať, našu krajinu budú ďalej porcovať hoši v zákulisí a zaradíme technologickú spiatočku, alebo to zmeníme, pretože môžeme," poznamenal.

Za dôležité považuje vyriešiť dostupnosť bývania, nízke mzdy či podľa neho zlyhávajúce školstvo. "Sme jediná strana bez korupcie. Účasť vo vláde nám ukázala, že musíme byť dôraznejší a hlasnejšie bojovať za vaše záujmy, "uviedol Hríb. Piráti vlani opustili päťkoalíciu po odvolaní vicepremiéra Ivana Bartoša, ktoré premiér Fiala zdôvodnil nezvládnutou digitalizáciou stavebného konania.