Nová správa OSN: Globálna ekonomika rastie, ale čelí štrukturálnym výzvam

WASHINGTON - Rast svetovej ekonomiky by sa mal tento rok udržať pod hranicou 3 %, za čím je najmä očakávané spomalenie tempa rastu dvoch najväčších ekonomík sveta, USA a Číny. Uviedla to tento týždeň Organizácia Spojených národov (OSN).

V najnovšej správe o situácii a perspektívach svetovej ekonomiky oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) uviedlo, že rast svetového hospodárstva by mal tento rok dosiahnuť 2,8 %. To znamená rovnaké tempo rastu, aké predpokladá za rok 2024. Odhad za minulý rok organizácia revidovala smerom nahor, keďže v januári 2024 počítala s rastom o 2,4 %.

"Pozitívne, avšak čiastočne zhoršené ekonomické prognózy pre Čínu a USA by malo dopĺňať mierne zotavovanie v Európskej únii, Japonsku a Británii a výrazný rast v niektorých veľkých rozvíjajúcich sa ekonomikách, najmä v Indii a Indonézii," uviedlo DESA. "Napriek pokračujúcej expanzii sa však očakáva slabšie tempo rastu svetovej ekonomiky než v predpandemických rokoch 2010 - 2019, za ktoré rast dosiahol v priemere 3,2 %," dodalo s tým, že slabší výkon ekonomiky odráža štrukturálne problémy, ako sú slabé investície, slabý rast produktivity, vysoká úroveň dlhov a demografické tlaky.Podľa správy DESA by sa rast americkej ekonomiky mal spomaliť na 1,9 % z 2,8 % v roku 2024. Poukazuje najmä na spomaľovanie rastu spotrebiteľských výdavkov.

V prípade čínskej ekonomiky očakáva OSN za minulý rok rast o 4,9 % a v tomto roku odhaduje spomalenie na 4,8 %. Aj tu bude jedným z dôvodov utlmený rast spotreby na domácom trhu a okrem toho pokračujúce problémy realitného sektora.Čo sa týka Európy, rast ekonomiky by sa v roku 2025 mal v porovnaní s minulým rokom zrýchliť. DESA očakáva, že tento rok dosiahne 1,3 % po 0,9-percentnom raste v roku 2024. Ekonomiku "by mala podporiť spomaľujúca sa inflácia a odolný trh práce".

Najrýchlejšie rastúcim regiónom zostane oblasť Južnej Ázie. Tu OSN predpokladá v roku 2025 rast hospodárstva o 5,7 %, pričom v budúcom roku by sa tempo rastu malo zrýchliť na 6 %. Vysoký rast sa očakáva v prípade Indie, navyše DESA počíta so zotavovaním ekonomiky v Bhutáne, Nepále, Pakistane a na Srí Lanke. Indická ekonomika by mala tento rok vzrásť o 6,6 % a na budúci rok o 6,8 %.