Ceny ropy uzavreli celý týždeň so stratou

NEW YORK - Ceny ropy sa uplynulý piatok znížili o viac ako 2 % a so stratou uzavreli aj celý týždeň. Investorov znepokojilo ďalšie oslabenie dopytu v Číne, ako aj signály, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA by mohol spomaliť tempo znižovania úrokových sadzieb.