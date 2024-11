Výnimka na dovoz ruskej ropy končí o pár dní! Česko s ňou už nepočíta, Slovensko pracuje na pokračovaní

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, SITA/AP)

"V kontexte aktuálnej situácie a krokov, ktoré Česko podniká na zabezpečenie nezávislosti na dovoze ropy z Ruska, nevidí ČR dôvod, prečo by sa mala výnimka predlžovať," povedal pre ČTK hovorca ministerstva priemyslu a obchodu Marek Vošahlík. Česko by sa malo závislosti od ruskej ropy zbaviť rozšírením ropovodu TAL, ktorý má od budúceho roka zdvojnásobiť kapacitu ropy dopravenej do Česka na osem miliónov ton ročne.

V súčasnosti ropa tečie do Česka z dvoch hlavných zdrojov. Z vlani dovezených 7,4 milióna ton ropy pritieklo zhruba 58 percent prostredníctvom ropovodu Družba, ktorým prúdi ropa z Ruska. Ďalšia časť ropy priteká z nemeckého ropovodu IKL, ktorý nadväzuje na taliansky ropovod TAL začínajúci v Terste.

Slovensko chce pokračovať

Agentúra Reuters upozornila, že ruské ropné produkty získava Česko najmä prostredníctvom dodávok zo slovenskej rafinérie Slovnaft, ktorú vlastní maďarská štátna spoločnosť MOL. Agentúra tiež citovala skoršie vyjadrenia slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, podľa ktorého sa Slovensko nechystá v blízkej dobe ukončiť dodávky ropy z Ruska. Podľa Reuters by dodávky zo Slovnaftu mohlo Česko nahradiť dovozom ropných produktov z iných krajín po železnici.

„Ísť do aktivít, že budeme nakupovať komodity z iných krajín, ktoré sú štvornásobne až päťnásobne drahšie, je pre ekonomiky Maďarska i Slovenska neprijateľné,“ povedal pred pár dňami minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).

„My už niekoľko týždňov na pokračovaní tejto výnimky pracujeme a samozrejme budeme informovať hlavne producentov ruskej ropy, či sa nám podarí túto výnimku vyrokovať. Ja pevne verím, že áno,“ povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) pre STVR.