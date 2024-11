Vládne zdražovanie pokračuje: Nehorázny krok ÚRSO podľa SaS zvýši ceny plynu

Karol Galek (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Považujeme za nehorázne, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa rozhodol zvýšiť ďalšie poplatky, tentokrát aj za prepravu plynu, ktoré opäť zvýšia faktúry za plyn. Takže nielen plyn pôjde o 30 % hore a niektoré rodiny si priplatia o 400 eur viac ako v tomto roku, ale ešte im stúpnu aj poplatky za to, že im bol prepravený. Po náraste cien potravín, masla, vajec, je to ďalšia absurdná správa od tejto vládnej koalície, ktorá sľubovala zlacňovanie," povedal Galek.

VIDEO Tlačová konferencia SaS - nehorázny krok ÚRSO, ktorý zvýši ceny plynu

Tlačová konferencia SaS - nehorázny krok ÚRSO, ktorý zvýši ceny plynu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poplatky za prepravu plynu sa majú podľa Galeka zvýšiť minimálne o 1,20 eura na megawatthodinu (MWh). Toto sa dotkne aj firiem a bytových domov s vlastnou kotolňou na plyn, avšak najviac dodávateľov tepla. Pri zohľadnení ich odberu, kedy v zime odoberajú veľa a v lete takmer nič, ako aj účinnosti zariadení, práve vďaka tomuto poplatku stúpnu ich náklady na výrobu tepla o asi šesť eur na MWh.To podľa neho znamená pre bežných ľudí vyššie náklady. "Priemerná domácnosť spotrebuje šesť MWh tepla ročne. Kvôli dani z pridanej hodnoty (DPH) zvýšenej na 23 % plus k zvýšenému poplatku za prepravu plynu by sa mala cena tepla zvýšiť takejto domácnosti minimálne o 70 eur," uviedol Galek.

Karol Galek (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pripomenul, že minulý týždeň na výbore pre hospodárske záležitosti k energopomoci v roku 2025 neprišli ministri Denisa Saková ani Ladislav Kamenický (Smer-SD). Do NR SR podľa neho predložila SaS uznesenie, ktoré by ich zaviazalo informovať o tom, ako bude vyzerať energopomoc a ceny do stredy (6. 11.). "Koaliční poslanci odmietli toto uznesenie zaradiť na schôdzu," povedal Galek.Sakovú Galek kritizoval za to, že výsledky jej práce sú neviditeľné. "Máme november, prichádza zima a ministerka Saková má akurát tak pekné fotky na sociálnych sieťach. Vyzývame ju, aby začala konať, inak ju to bude stáť pozíciu. Vylúčiť preto nevieme ani jej prípadné odvolávanie," dodal Galek.