SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS chce sprísniť reklamu propagujúcu zdravotné výkony. Reklama by mala byť podľa jej návrhu prípustná iba pri propagácii zdravotných výkonov, ktoré sú uvedené v zozname výkonov, sú schválené príslušným orgánom SR či Európskou liekovou agentúrou alebo ich odporúča Slovenská lekárska spoločnosť a zároveň obsahuje iba vedecky overené a vecné správne údaje. Presadiť to chce novelou zákona o reklame. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (SaS).