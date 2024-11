SaS chce stretnutie so Šaškom! Týkať sa má aktuálnej situácii v zdravotníctve

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predstavitelia opozičnej SaS žiadajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o stretnutie. Chcú mu predstaviť návrhy riešení pre súčasnú situáciu v zdravotníctve. Apelujú tiež na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby sa o tému zdravotníctva zaujímal. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedli poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS.

"Zdravotníctvo je na pokraji kolapsu. Už 3200 lekárov podalo výpovede. (...) Pre nás, stranu SaS, je zdravotníctvo prioritou, a preto vyzývame ministra zdravotníctva na stretnutie, kde sme pripravení mu ponúknuť naše riešenia," skonštatoval líder strany a poslanec Branislav Gröhling. Poslanci za SaS hovorili o frustrácii zdravotníkov. Opätovne kritizovali spomalenie valorizácie platov zdravotníkov na roky 2025 a 2026 v rámci konsolidácie. "Nie je to vina dnešného ministra Šaška, on pri tom nebol. Je to zlyhanie jeho predchodkyne a ľudí, ktorí s ňou rokovali," podotkol poslanec Tomáš Szalay (SaS).

VIDEO

SaS ponúka riešenia a vyzýva na stretnutie s ministrom k výpovediam lekárov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Apeluje preto na prijatie viacerých riešení. Myslí si, že treba riešiť problém frustrácie aj peňazí na mzdy. Odmieta súčasný platový automat. "Platiť lekárom za to, že sú a nie za to, čo robia a koľko robia, nikdy nebude viesť k zvýšeniu ich motivácie a vyššej produktivite v zdravotníctve," povedal. SaS preto navrhuje upravovať ceny hospitalizácií a výkonov v ambulantnej sfére tak, že v nákladových vzorcoch, v ktorých sa kalkulujú ceny daných výkonov, sa bude zohľadňovať automatická valorizácia miezd.

SaS zároveň volá po zavedení poriadku do nemocníc

"Poriadok v nemocniciach zavedieme vtedy, keď z nich budú akciové spoločnosti. Poďme debatovať o tom, že treba urobiť poriadok v zdvojených úväzkoch, teda keď lekár pracuje v nemocnici aj v súkromnej praxi a nie je jasné, ako si prehadzuje pacientov. Poďme debatovať o tom, prečo nemáme v nemocniciach stále elektronický dochádzkový systém. Poďme diskutovať o skladovom hospodárstve a elektronickom predpisovaní liekov a zdravotníckeho materiálu v nemocniciach," dodal Szalay.

Lekári z nemocníc po celom Slovensku minulý týždeň začali podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú podľa vlastných slov ochotní ďalej rokovať a stiahnuť ich, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. To obsahovalo aj dohodu na platoch a ich náraste. Lekárske odborové združenie tiež žiada, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Šaško potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody. Fico zároveň deklaroval, že téma transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nie je na stole.