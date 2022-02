Ján Lunter zvažuje opätovnú kandidatúru: Rozhodnúť by sa mal v najbližších týždňoch

BANSKÁ BYSTRICA – Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter zatiaľ nie je rozhodnutý o opätovnej kandidatúre na svoj doterajší post, ale zvažuje to. Uviedol to na otázku, či sa v tohtoročných jesenných voľbách bude znova uchádzať o kreslo šéfa kraja. Rozhodnutie by malo padnúť údajne v najbližších týždňoch.

„Pracujeme a určite to v pravý čas aj oznámime. Verím, že rozbehnuté projekty v kraji budú pokračovať, či to bude pod mojím vedením, to teraz neviem povedať,“ reagoval Lunter. Do funkcie predsedu občania BBSK zvolili Luntera v novembri 2017, kandidoval ako nezávislý a vystriedal dovtedajšieho šéfa kraja Mariana Kotlebu.