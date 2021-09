Elektromobilita nás závislosti na rope nezbaví

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

Návrh Európskej komisie ukončiť výrobu áut so spaľovacími motormi do roku 2035 vyvolal veľký rozruch. Automobilky tvrdia, že technologicky to je reálne a mnohé z nich deklarujú ešte skorší termín. Iné segmenty spracovania ropy však stále rastú a ich výrobky len tak nezmiznú. Sú všade okolo nás.